УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина не останется в "серой зоне" безопасности между НАТО и РФ - Белый дом

Дмитрий Видоменко
7 июля 2023, 10:33 обновлено 7 июля, 10:33
84
Каждая страна, которая хочет присоединиться к НАТО, должна отвечать определенным требованиям и Украина не исключение, говорят в Белом доме.
Белый дом, Кирби
США верят в политику "открытых дверей" НАТО, сказал советник Белого дома Джон Кирби / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

США выступают за поддержку политики "открытых дверей" НАТО, однако считают, что каждая страна, которая хочет присоединиться к Альянсу (в том числе и Украина) должна отвечать определенным требованиям. Об этом сообщает со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью порталу "Голос Америки".

"Конечно, мы верим в политику "открытых дверей" НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна отвечать определенным требованиям, и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Альянсом. Мы хотим уважать этот процесс", - сказал чиновник.

При этом Кирби отметил, что сейчас речь не идет о том, чтобы Украина осталась "в серой зоне" безопасности между НАТО и страной-агрессором Россией. Напротив, по словам чиновника, все действия западных партнеров говорят о том, что они полностью на стороне Украины в ее борьбе против агрессии Кремля.

видео дня

"Думаю, что сообщение, переданное Путину громкое и четкое - не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и целый мир продолжат поддерживать Украину", ‒ подытожил Кирби.

Вступление Украины в НАТО

Ранее в западной прессе появилась информация, согласно которой обсуждается вариант принятия Украины в НАТО в обход Плана действий по членству в Альянсе. Позже президент США Джо Байден уточнил, что он пока не согласен с такой инициативой. По мнению главы Белого дома, требования по вступлению в блок должны быть одинаковыми для всех.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина пока должна самоутвердиться в статусе сильного государства. Западный мир должен этому поспособствовать и на саммите в Вильнюсе принять пакет помощи для Украины.

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что России уже следует просить Запад принять Украину в Североатлантический альянс. Стране-оккупанту нужно это сделать, поскольку она погружается в хаос и заинтересована в безопасности своих границ.

Другие новости:

НАТО новости США Кирби война России и Украины
Реклама

Главное за день

США передадут Украине кассетные боеприпасы - WP

США передадут Украине кассетные боеприпасы - WP

10:51 Украина
Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы не бежать с востока и юга Украины - Огрызко

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы не бежать с востока и юга Украины - Огрызко

10:15 Эксклюзивы
Атака РФ "Шахедами": на Днепропетровщине гремели взрывы, погибли два человека

Атака РФ "Шахедами": на Днепропетровщине гремели взрывы, погибли два человека

08:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:51

США передадут Украине кассетные боеприпасы - WP

10:34

Секреты выращивания цветной капусты: как получить большие и белоснежные кочаныВидео

10:33

Украина не останется в "серой зоне" безопасности между НАТО и РФ - Белый дом

10:15

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы не бежать с востока и юга Украины - ОгрызкоЭксклюзив

09:59

Проклинал и называл фашистами: в Болгарии на кортеж Зеленского напал "священник"

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:50

Украинцы массово судятся за пенсии: как добиться желаемых денег

09:12

Украинцы жалуются на "лишние" кубометры в квитанциях за газ: как не переплатить

08:49

Атака РФ "Шахедами": на Днепропетровщине гремели взрывы, погибли два человека

08:42

"Пусть власти не пускают": путинисту Лепсу отменяют концерты за "кровожадность"

Реклама
08:22

Война ошибок не прощает и в долг не даетмнение

08:04

"Оставайтесь ради хороших новостей": Резников заинтриговал беседой с Остином

07:57

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"

07:19

Зеленский и Павел встретились в Чехии: о чем договорились два президентаФото

07:03

Очень сложная оптическая иллюзия: только 2% людей найдут бабочку на картинке

07:00

День рождения Тото Кутуньо: 5 хитов неповторимого итальянцаВидео

06:40

Ракетный удар РФ по Львову: количество жертв увеличилось до 10Видео

06:40

Как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами": Авраменко назвал интересную фразуВидео

06:20

Пригожин обманул Путина и остался в Россиимнение

05:10

"РФ не имеет стратегического резерва": Жданов объяснил ситуацию на фронте

04:21

"Второй шанс не дают никому": Кремль может ускорить ликвидацию Пригожина - генерал СБУВидео

Реклама
04:00

Какой праздник отмечается 7 июля: магический день

03:20

"Другие варианты лишены смысла": генерал СБУ оценил вариант с мятежом в КремлеВидео

02:50

Как не "убить" авто: почему нельзя глушить двигатель с включённым кондиционером

02:15

Как приготовить карася без костей: полезный лайфхак для хозяек

01:30

Исполнительница саундтрека к мультфильму "Мулан" покончила с собой

06 июля, четверг
23:48

"Ой, как он достал": россияне опозорили сбежавшего из РФ Киркорова

23:21

"Фабрикантка" Элизабет сбежала в РФ во время полномасштабной войны

23:05

Ракетный удар по Львову: людей не могут найти под завалами

23:05

Выбили врага при кратном меньшинстве: фоторепортаж из НескучногоФото

22:50

"Мы встречались": Буданов озадачил неожиданными деталями переговоров с Пригожиным

22:18

Зеленский прилетел в Чехию с особой миссией: что будет обсуждатьВидео

22:11

На Говерле молния убила мужчину и 9-летнюю девочку: подробности трагедии

21:59

Помогает привлечь деньги и избавиться неприятностей: что нужно приготовить 8 июля - приметы

21:55

Война ФСБ с минобороны РФ переходит в "бандитские разборки" — генерал СБУВидео

21:21

Работала в СМИ, готовилась к свадьбе: во Львове ракета убила 32-летнюю Анастасию Сенив

21:19

"Прикол или агентура РФ": у Зеленского жестко разнесли скандальный отчет HRW

20:57

Больше не скрываются: возлюбленная Дмитрия Кулебы показала поцелуи с политиком

20:46

"Я ждал команду": военный объяснил, почему не смогли взорвать мосты в ночь вторжения РФВидео

20:41

"Инициатива у нас": Залужный откровенно высказался о контрнаступлении ВСУ

20:22

"Путин в очень-очень плохой ситуации": экс-глава ЦРУ призвал США дожать РФ

Реклама
20:17

Пригожин или Кадыров могут войти в Кремль: Зеленский не исключил новый бунт в РФ

19:57

Американцам придется воевать с РФ: Пенс дал тревожный прогноз и назвал условие

19:52

"Вы понимаете, что такое война?": Зеленский жестко обратился к президенту БолгарииВидео

19:20

Без Си Цзиньпина Путин долго не протянетмнение

19:17

США и РФ провели тайные переговоры относительно войны в Украине – NBC

19:12

Несется шторм: Украину завалит градом и резко похолодает - синоптик

18:53

"Жертв может быть больше": Зеленский предупредил Запад о плачевных последствиях

18:10

Здание сгорело дотла: оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу на Харьковщине

18:07

Просили очень давно: США готовы к передаче Украине кассетных боеприпасов - СМИ

18:07

Фотошопила нетрезвой: Волочкову подняли на смех из-за нового образа

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять