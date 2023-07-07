Украина не останется в "серой зоне" безопасности между НАТО и РФ - Белый дом

Каждая страна, которая хочет присоединиться к НАТО, должна отвечать определенным требованиям и Украина не исключение, говорят в Белом доме.

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США верят в политику "открытых дверей" НАТО, сказал советник Белого дома Джон Кирби / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

США выступают за поддержку политики "открытых дверей" НАТО, однако считают, что каждая страна, которая хочет присоединиться к Альянсу (в том числе и Украина) должна отвечать определенным требованиям. Об этом сообщает со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью порталу "Голос Америки".

"Конечно, мы верим в политику "открытых дверей" НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна отвечать определенным требованиям, и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Альянсом. Мы хотим уважать этот процесс", - сказал чиновник.

При этом Кирби отметил, что сейчас речь не идет о том, чтобы Украина осталась "в серой зоне" безопасности между НАТО и страной-агрессором Россией. Напротив, по словам чиновника, все действия западных партнеров говорят о том, что они полностью на стороне Украины в ее борьбе против агрессии Кремля.

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"Думаю, что сообщение, переданное Путину громкое и четкое - не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и целый мир продолжат поддерживать Украину", ‒ подытожил Кирби.

Вступление Украины в НАТО

Ранее в западной прессе появилась информация, согласно которой обсуждается вариант принятия Украины в НАТО в обход Плана действий по членству в Альянсе. Позже президент США Джо Байден уточнил, что он пока не согласен с такой инициативой. По мнению главы Белого дома, требования по вступлению в блок должны быть одинаковыми для всех.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина пока должна самоутвердиться в статусе сильного государства. Западный мир должен этому поспособствовать и на саммите в Вильнюсе принять пакет помощи для Украины.

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что России уже следует просить Запад принять Украину в Североатлантический альянс. Стране-оккупанту нужно это сделать, поскольку она погружается в хаос и заинтересована в безопасности своих границ.

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