"Не придаем значения": в Белом доме оценили бредни Путина о больших потерях ВСУ

По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, только власти Украины могут детально говорить о боевых действиях на украинской территории.

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Мы не придаем значения оценке России украинских потерь - Белый дом / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

США не придают значения заявлениям диктатора страны-агрессора России Владимира Путина ‒ о якобы больших потерях Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге.

По ее словам, только власти Украины могут детально говорить о боевых действиях на украинской территории.

"Что касается комментариев, сделанных Путиным. Как вы знаете, мы не придаем значения оценке России", — сказала Жан-Пьер.

Суть ситуации в том ‒ во время протокольного мероприятия с участием военных пропагандистов РФ, которые занимаются оправданием войны России против Украины диктатор Путин сказал, что в ходе наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений".

Потери ВСУ в ходе наступления

Как сообщал Главред, недавно в Сети распространилась информация о том, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады якобы потеряли большое количество личного состава, а также Leopard и Bradley в ходе боев на Запорожском направлении. Однако на самом деле это враждебная ИПСО.

Как отметил главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус, в день, когда РФ заявила о более 300 "убитых" украинских бойцах бригады, на самом деле тогда погибло пятеро защитников.

"Они заявляли, что у нас уже разбита бригада, что у нас 350 погибших, все - бригады нет, у нас было пять погибших. Это яркий пример того, насколько они лгут, насколько то, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью", - сказал Маркус.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите видео о том, как Зеленский сделал мощное заявление о преступлениях Путина:

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