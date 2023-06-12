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"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - Блинкен

Алина Дембицкая
12 июня 2023, 23:40 обновлено 12 июня, 23:52
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Госсекретарь США уверен, что Украина обязательно вернет все свои территории, которые оккупировали российские захватчики.
'Может приблизить мир': успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - Блинкен
Успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины усилит позиции Киева во время вероятных переговоров с Москвой. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

Как отметил Блинкен, пока еще рано делать какие-то выводы, ведь контрнаступление украинских военных только начинается. Однако он уверен, что Украина обязательно вернет все свои территории, которые оккупировали российские захватчики.

"Но важно понимать, что в результате поддержки Украины более 50 государствами, а также мужества и стойкости украинского народа и украинских военных, мы уверены, что они и в дальнейшем будут иметь успех в том, что стремятся достичь – вернуть территорию, которую у них захватила Россия", - сказал он.

Госсекретарь США подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать поддерживать Украину, оказывая военную и другую помощь для устойчивого сопротивления российской агрессии.

"Успех в контрнаступлении сделает две вещи – укрепит позицию США за любым столом переговоров, если возникнет такая возможность, и, возможно, заставит Путина наконец сосредоточиться на переговорах о прекращении войны, которую он начал. В этом смысле это может на самом деле приблизить мир, а не отдалить его", - подчеркнул Блинкен.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

Смотрите видео о том, что дальше будут делать ВСУ и оккупанты:

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