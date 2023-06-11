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В РФ стало больше Кинжалов и Калибров: Игнат рассказал, откуда у окупантов сколько ракет

Алина Дембицкая
11 июня 2023, 13:08 обновлено 11 июня, 13:08
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Когда РФ атаковала Украину, то использовала весь свой ракетный потенциал. Но весной противник нарастил производство ракет, заметил Игнат.
Росссийская ракета, Юрий Игнат
Игнат рассказал, откуда у оккупантов ракеты для интенсивных обстрелов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, командование ВСУ

Страна-агрессор Россия пополняет запас ракет для террора украинцев благодаря недействующим санкциям. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

"К сожалению, Россия получает комплектующие. К сожалению, она продолжает производство", - сказал Игнат.

По его словам, российские оккупационные войска не имели в достаточном количестве высокоточных и дальнобойных ракет Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", "Кинжал", которые могут доставать далеко внутрь страны и бить точно.

Как отметил Игнат, когда РФ атаковала критическую инфраструктуру Украины, то использовала фактически весь свой потенциал этого стратегического вооружения. Но весной была небольшая пауза, когда противник нарастил производство. И уже, согласно новым данным ГУР, имеет больше и "Кинжалов", и "Калибров".

"Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет отдельных стран, которые сотрудничают с ней, и получает технологические вещи, которые сама изготавливать не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит. Поэтому надеюсь, что Россию дожмут санкциями. Если санкции комплексно будут работать и будут контролироваться, тогда можно Россию будет поставить на место", - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ.

В то же время он отметил, что РФ не может быстро пополнять запасы ракет даже если у нее достаточно комплектующих, поскольку процесс производства не быстрый.

"Крылатая ракета, которой нас обстреливают, это фактически беспилотный самолет, который нужно собирать довольно-таки долго. Пока соберут, пока испытают, пока протестуют, пока доставят на носители это все... Соответственно, это занимает определенное время", - пояснил Игнат.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, 8 июня российские оккупанты ударили ракетами по Умани Черкасской области. На месте "прилета" начался пожар. Захватчики попали в промышленный объект и автомойку. В результате обстрела пострадало минимум 8 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также в ночь на 4 июня российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Киеву, но все воздушные цели были сбиты на дальних подступах к городу, поэтому жители столицы не слышали взрывов.

Кроме того, 3 июня российские оккупанты атаковали Днепропетровщину. Над городом сразу поднялся столб густого дыма. У местных жителей повылетали окна, а на улице они начали находить обломки. Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в 2-этажном доме в Подгородненской общине Днепровского района. РФ ударила по пригороду Днепра ракетой "Искандер-К".

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские оккупанты убили ракетой двухлетнюю девочку. Также в результате ракетного удара пострадали 22 человека, в частности, пятеро детей. Трое несовершеннолетних в тяжелом состоянии, говорят медики.

Смотрите видео о страшных деталях удара РФ по домам под Днепром:

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