Ракетный удар по Киеву: ПВО сбила все ракеты, летевшие на столицу ночью 4 июня

Оккупанты атаковали Украину БпЛА и ракетами, запущенными из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

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Силы ППО сбили все воздушные цели ночью 4 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот карты тревог

В ночь на воскресенье, 4 июня, российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Киеву, но все воздушные цели были сбиты на дальних подступах к городу, поэтому жители столицы не слышали взрывов. Об этом сообщили в Киевской городской администрации.

В столице о воздушной угрозе сообщили в 01:48. Через час "покраснела" вся Украина. РФ атаковала Украину дронами и ракетами, запущенными из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

"Наш сосед-изверг на словах кричит всему миру о своей вере и любви к Богу. А на деле – даже в святую Троицу московские сатанисты не гнушаются желанием убивать мирных людей. Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину ракетами, традиционно запущенными из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и БпЛА", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.

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По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела.

"Все, что направлялось в сторону города – ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь киевляне не слышат звуки взрывов над головой. Искренняя благодарность нашей противовоздушной обороне", – написал глава КГВА Сергей Попко.

Что говорят в Воздушных силах

Оккупанты продолжают ночные атаки по территории Украины беспилотниками и крылатыми ракетами по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

"С 01.00 по 04.00 4 июня 2023 года противник применил пять иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – они были выпущены из шести стратегических бомбардировщиков 95мс из района Каспия", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

Сбиты 4 крылатые ракеты и 3 "Шахеда" / Фото: t.me/kpszsu

Взрыв возле Днепра

Российские оккупанты атаковали Днепропетровщину вечером 3 июня. Над городом сразу поднялся столб густого дыма. У местных жителей повылетали окна, а на улице они начали находить осколки.

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в 2-этажном доме в Подгородненской общине Днепровского района. В результате "прилета" произошел обвал. Под завалами остаются люди.

По состоянию на 23:45 субботы количество пострадавших возросло до 20 человек, из них 5 - дети. Трое парней находятся в тяжелом состоянии в операционных.

Пострадали 2 девочки 11 и 17 лет. Они в удовлетворительном состоянии. Медики госпитализировали 17 человек. Разбор завалов и поиск людей продолжается.

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