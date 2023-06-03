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Количество пострадавших резко возросло: Зеленский отреагировал на удар по Днепропетровщине

Ангелина Подвысоцкая
3 июня 2023, 23:50 обновлено 3 июня, 23:53
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Президент Украины заявил, что россияне будут отвечать за атаку.
Владимир Зеленский, взрыв в Днепре
Владимир Зеленский, взрыв в Днепре / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/dnipropetrovskaODA

Вечером 3 июня российские оккупанты ударили по Днепропетровской области. В результате произошел обвал в многоквартирном двухэтажном доме. Под завалами находятся люди. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это в своем Telegram.

Российская ракета попала между двумя двухэтажными домами. Разбор завалов до сих пор продолжается.

"В очередной раз Россия доказывает, что является страной-террористом. За все содеянное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", - написал Зеленский.

видео дня

Смотрите видео с места взрыва на Днепропетровщине:

взрыв в Днепропетровской области
Под Днепром в результате прилета под завалами находятся люди / фото: скриншот

В Днепропетровской ОГА сообщили, что по состоянию на 23:45 количество пострадавших возросло до 20 человек, из них 5 - дети. Трое парней находятся в тяжелом состоянии в операционных.

Пострадали 2 девочки 11 и 17 лет. Они в удовлетворительном состоянии. Медики госпитализировали 17 человек. Разбор завалов и поиск людей продолжается.

  • Обстрел Днепропетровщины
    Обстрел Днепропетровщины фото: t.me/dsns_telegram
  • Обстрел Днепропетровщины
    Обстрел Днепропетровщины фото: t.me/dsns_telegram
  • Обстрел Днепропетровщины
    Обстрел Днепропетровщины фото: t.me/dsns_telegram
  • Обстрел Днепропетровщины
    Обстрел Днепропетровщины фото: t.me/dsns_telegram

Взрыв возле Днепра

Российские оккупанты атаковали Днепропетровщину вечером 3 июня. Над городом сразу поднялся столб густого дыма. У местных жителей повылетали окна, а на улице они начали находить осколки.

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в 2-этажном доме в Подгородненской общине Днепровского района. В результате "прилета" произошел обвал. Под завалами остаются люди.

По состоянию на 22: 40 число пострадавших составило 13 человек, среди них трое детей – мальчики 6, 11 и 15 лет. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ушибы. Из-под завалов удалось достать мужчину.

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