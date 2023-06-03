В Днепре прогремел мощный взрыв: над городом поднимается столб дыма

В Днепре прогремел мощный взрыв. Это произошло в момент, когда в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают в Сети.
Сообщается, что взрыв якобы произошел в пригороде Днепра. Там поднялся столб густого дыма.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал людей находиться в укрытии.
В Сети уже появились фото с места взрыва.
В Сети сообщают, что по предварительным данным, российские оккупанты ударили баллистическим оружием. Сообщается, что в результате взрыва у многих людей вылетели стекла. Некоторые местные жители остались прямо без оконной рамы. Люди уже начали находить вокруг осколки.
Позже в Сети появилось видео, на котором видно, что одно из убежищ Днепра было закрыто во время воздушной тревоги.
Смотрите видео о закрытом убежище в Днепре:
Ракетная атака по Украине
Напомним, что этой ночью оккупанты атаковали Киев и Днепр ракетами. Атака была совершена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Удар вероятно был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555.
Оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре. На месте удара возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.
РФ взорвала ракетой больницу в Днепре, количество погибших и раненых возросло. Из-под завалов здания ветклиники, по которой ударил враг, достали тело погибшего мужчины. Число раненых в результате ракетного удара россиян по Днепру продолжает расти.
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