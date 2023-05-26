Ночью оккупанты атаковали Киев крылатыми ракетами, гремели взрывы: что известно

Атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Удар вероятно был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555.

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Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот ​

Под утро пятницы, 26 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.

Взрывы в Киеве

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Киеву - он стал уже тринадцатым с начала мая. Силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. По предварительным данным, удар вероятно был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555.

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"Все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены (...) Пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Позже в КГВА уточнили, что в результате падения обломков в Оболонском районе зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров.

Обошлось без возгорания и критических разрушений. Отдельные фрагменты упали прямо на территорию ТРЦ.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.

Взрывы в Днепре

Рано утром 26 мая взрывы прозвучали и в Днепре. Мэр города Борис Филатов призвал ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

Глава Днепровского облсовета Николай Лукашук сообщал о ракетной угрозе для Кривого Рога.

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на 25 мая российские оккупанты в 12-й раз с начала месяца атаковали столицу Украины с воздуха. Они пытались ударить по Киеву дронами-камиказде типа Shahed, но силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

20 мая в Киеве объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских оккупантов иранскими беспилотниками типа Shahed. В городе прогремела серия громких взрывов, в результате падения обломков БпЛА были разрушения. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам нашей ПВО. При этом информации о пострадавших не поступало, рассказали в КГВА.

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