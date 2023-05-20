РФ атаковала Киев дронами Shahed: в городе есть разрушения, от обломков горели многоэтажки

Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам украинской ПВО.

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РФ атаковала Киев дронами-камикадзе / pixabay.com, Telegram

В ночь на субботу, 20 мая, в Киеве объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских оккупантов иранскими беспилотниками типа Shahed.

В городе прогремела серия громких взрывов, в результате падения обломков БпЛА есть разрушения, сообщила пресс-служба Киевской военной администрации.

Отмечается, что враг совершил одиннадцатую воздушную атаку на столицу с начала мая. Оккупанты использовали барражирующие боеприпасы дроны-камикадзе.

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Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствам нашей ПВО. При этом информации о пострадавших на данный момент не поступало, рассказали в КГВА.

В результате падения обломков:

в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован;

в Дарницком районе повреждения здания СТО, припаркованных авто;

в Печерском районе есть повреждения окон жилого дома;

в Соломенском районе – дорожное покрытие и автотранспорт.

В КГВА заявляют, что таким образом россияне хотят нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы ПВО.

Кроме того, таким образом противник "стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население".

РФ атаковала Киев дронами / t.me/s/VA_Kyiv

Воздушные атаки РФ

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 18 мая российские оккупанты выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.

16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

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