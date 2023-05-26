Ракетный удар по Днепру: оккупанты попали в медучреждение, есть пострадавшие

Утром в пятницу, 26 мая, в Днепре прогремел сильный взрыв. После этого была объявлена воздушная тревога.
Как пишет Telegram-канал Днепр оперативный, взрыв прогремел около 10:30. В одном из районов города после взрыва видны задымления.
По данным канала, на месте возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи.
По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.
Глава Днепроптровской ОВА Сергей Лысак позже сообщил, что оккупанты попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется.
Напомним, прошлой ночью город пережил ракетную и дроновую атаку со стороны страны-агрессора.
Воздушная атака на Украину
Под утро пятницы, 26 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве и Днепре прогремели взрывы.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, удар по Киеву стал уже тринадцатым с начала мая. Силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.
Глава Днепроптровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Есть повреждения частных домов, изуродована заправка, есть разрушения и на транспортном предприятии.
По данным Воздушных сил, прошлой ночью всего зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударного дрона со стороны оккупантов по территории Украины.
Уничтожены 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555; 23 ударных дрона "Shahed-136/131"; 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".
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