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Ракетный удар по Днепру: оккупанты попали в медучреждение, есть пострадавшие

Анна Ярославская
26 мая 2023, 11:13 обновлено 26 мая, 11:26
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На месте удара возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.
Над Днепром поднимается дым
Над Днепром поднимается дым / Фото t.me/dnepr_operativ

Утром в пятницу, 26 мая, в Днепре прогремел сильный взрыв. После этого была объявлена воздушная тревога.

Как пишет Telegram-канал Днепр оперативный, взрыв прогремел около 10:30. В одном из районов города после взрыва видны задымления.

По данным канала, на месте возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи.

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По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.

Глава Днепроптровской ОВА Сергей Лысак позже сообщил, что оккупанты попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется.

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Напомним, прошлой ночью город пережил ракетную и дроновую атаку со стороны страны-агрессора.

Воздушная атака на Украину

Под утро пятницы, 26 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве и Днепре прогремели взрывы.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, удар по Киеву стал уже тринадцатым с начала мая. Силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.

Глава Днепроптровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Есть повреждения частных домов, изуродована заправка, есть разрушения и на транспортном предприятии.

По данным Воздушных сил, прошлой ночью всего зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударного дрона со стороны оккупантов по территории Украины.

Уничтожены 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555; 23 ударных дрона "Shahed-136/131"; 2 БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".

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