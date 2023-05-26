РФ взорвала ракетой больницу в Днепре: число погибших и раненых возросло

Из-под завалов здания ветклиники, по которой ударил враг, достали тело погибшего мужчины.

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Последствия ракетного удара РФ по больнице в Днепре / Facebook/MNSDNE

Возросло число погибших и раненых в результате ракетного удара российских оккупантов по больнице в Днепре в пятницу, 26 мая.

По информации, которую обнародовал в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, количество погибших увеличилось до двух человек.

"Из-под завалов здания ветклиники, которую также изуродовал враг, достали тело погибшего мужчины... Сегодняшняя ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек. Соболезнования родным...", — написал глава ОВА.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что спасатели ликвидировали пожар в медучреждение на площади 1000 кв.м.

"В результате ракетного удара в городе произошло частичное разрушение трехэтажного здания медицинского учреждения с последующим горением, а также пожар в рядом расположенном здании. Пожар медучреждения ликвидирован на площади 1000 кв.м.", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram.

Также в одноэтажном здании ветеринарной клиники площадь пожара составила 200 кв.м. Спасатели также его ликвидировали.

Всего от ГСЧС к ликвидации последствий привлечены 52 спасателя и 18 единиц техники.

Последствия удара РФ по больнице в Днепре / Facebook/MNSDNE

Добавим, что по данным местных Telegram-каналов, из-под завалов достали тело третьего погибшего. Однако пока эта информация официально не подтверждена.

Число раненых в результате ракетного удара россиян по Днепру продолжает расти. Сейчас известно о 25 пострадавших. Об этом рассказал первый заместитель главы Днепропетровской ОВА Владимир Орлов в эфире "Киев24".

Кроме того, по словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, четыре человека числятся без вести пропавшими после вражеской атаки.

Смотрите видео - ракетный удар РФ по больнице в Днепре:

Ракетный удар РФ по Днепру

Как сообщалось, в пятницу утром оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Днепре. Ранее было известно об одном погибшем и 23 раненых.

Взрыв прогремел около 10:30. В одном из районов города после взрыва видны задымления.

По данным канала, на месте возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.

Глава Днепроптровской ОВА Сергей Лысак позже сообщил, что оккупанты попали по медучреждению.

Ракетный удар по Днепру прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на данный момент известно о погибших и раненых.

Отметим, что под утро пятницы, 26 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве и Днепре прогремели взрывы.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, удар по Киеву стал уже тринадцатым с начала мая. Силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.

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