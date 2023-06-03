"Украина без Крыма": МИД резко ответил Венгрии на подыгрывание России

Украинская сторона осуществила официальный демарш перед венгерской стороной после обнародования скандального видео.

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Украина ответила Венгрии на видео карты без Крыма / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Правительство Венгрии опубликовало видео, на котором изображена карта Украины без Крыма. Украина осуществила официальный демарш перед венгерской стороной. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

В министерстве заявили, что подыгрывание России не способствует скорейшему восстановлению мира в Европе. Хотя на публике Венгрия выступает именно за мир.

"Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Венгрия должна прекратить совершать провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

В начале мая скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

Смотрите видео о том, как Подоляк ответил на странные высказывания Орбана:

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