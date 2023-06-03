УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Украина без Крыма": МИД резко ответил Венгрии на подыгрывание России

Ангелина Подвысоцкая
3 июня 2023, 19:38 обновлено 3 июня, 19:46
38
Украинская сторона осуществила официальный демарш перед венгерской стороной после обнародования скандального видео.
Венгрия, Виктор Орбан, Украина без Крыма
Украина ответила Венгрии на видео карты без Крыма / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Правительство Венгрии опубликовало видео, на котором изображена карта Украины без Крыма. Украина осуществила официальный демарш перед венгерской стороной. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

В министерстве заявили, что подыгрывание России не способствует скорейшему восстановлению мира в Европе. Хотя на публике Венгрия выступает именно за мир.

"Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Венгрия должна прекратить совершать провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

В начале мая скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

Смотрите видео о том, как Подоляк ответил на странные высказывания Орбана:

Другие новости:

война в Украине Венгрия вторжение России Виктор Орбан новости Крыма
Реклама

Главное за день

"Украина без Крыма": МИД резко ответил Венгрии на подыгрывание России

"Украина без Крыма": МИД резко ответил Венгрии на подыгрывание России

19:38 Политика
Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУР

Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУР

18:53 Украина
"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - Минобороны

"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - Минобороны

17:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:38

"Украина без Крыма": МИД резко ответил Венгрии на подыгрывание России

19:20

"Жаба-гадюкинг" между Пригожиным и Кадыровым: кто когомнение

19:05

"ПаУза" или "паВза", "фаУна" или "фаВна": Авраменко потряс изменениями в правописанииВидео

18:57

Зачем зашивать лавровый лист в подушку: ответ вас удивит

18:53

Случится долгожданная встреча: 3 знака зодиака утонут в любви совсем скороВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:53

Поражение от ВСУ и ополченцев на Белгородщине грозят РФ бунтами и хаосом – ГУРВидео

18:34

Обратили внимание все: Орбан жестко опозорился на саммите в МолдовеВидео

17:59

Как сделать сметану в домашних условиях: натуральный и вкусный продукт удивит

17:51

У Путина заклянчили переговоры и поплакались в жалобах на ЗападВидео

Реклама
17:31

"Все идет по плану": РФ провалила все попытки сдержать контрнаступление ВСУ - МинобороныВидео

17:17

"Там никого не было": охранник прямо сказал, почему укрытие в Киеве было закрытоВидео

17:05

Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто получил такое правоВидео

16:40

Путин не сталкивал лбами Пригожина и Шойгу и молчит по другой причине – ЯковенкоВидео

16:23

Как правильно – "згодна" или "згідна": языковед объяснил распространенную ошибкуВидео

16:13

"Мы их морально разбили": Зеленский рассказал о страшной усталости россиянВидео

16:12

Бывший муж Ани Лорак снова женился

16:12

"Дети облепили его": оккупанты убили 21-летнего сына известного банкира

15:40

Чем удобрить петунию: пышное цветение никого не оставит равнодушным

15:25

Нужно ли чистить мойву перед тем, как жарить: вас удивит неожиданный ответ

15:04

"Идет захват территории": Пригожин в истерике собрался воевать за БелгородщинуВидео

Реклама
14:58

Пугачева запретила продавать свой замок под Москвой

14:29

В Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом убежищеВидео

14:24

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: как сделать идеальную домашнюю пиццу

14:22

Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке прямо на сценеВидео

14:10

Атака Украины на Москву не доказана, но Киев сможет бить вглубь России – CNNВидео

13:57

В Грузии умерла старушка, называвшая себя матерью Путина - Sun

13:50

Каменских решила отказаться от похудения и рассказала, что случилось

13:26

Вайкуле анонсировала концерт по сбору средств для Украины

13:00

Гороскоп на завтра 4 июня 2023: Рыбам – облегчение, Близнецам – яркий деньВидео

12:50

Продала бизнес россиянам из мести: Брэд Питт яро судится с Анджелиной Джоли

12:40

Зеленский назвал условие участия Украины на саммите НАТО в ВильнюсеВидео

12:31

"Загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь": Зеленский "растоптал" Путина

11:48

Эксперт пояснил, почему русские обстреливают Киев баллистическими ракетами

11:43

Кулеба разнес Орбана: если вы такие умные, убедите Путина вывести войскаВидео

11:41

Справятся лишь единицы: нужно найти волка среди енотов за 5 секунд

11:26

Выставила старческие ноги без юбки: Лолита устроила танцы в колготкахВидео

10:37

Путин стал "костью в горле" для Южной Африки – BBC

10:28

ВСУ готовы к контрнаступлению на врага - Зеленский

10:06

Возвращение "беглого" Ямы: сотрудники "1+1" поведали, видели ли танцора в студии

09:42

Правительство Венгрии оскандалилось провокационным роликом с "Украиной без Крыма"Видео

Реклама
08:58

Пошел воевать с двумя сыновьями: под Бахмутом погиб нацгвардеец из Прикарпатья

08:28

Потеряла папу и дедушку: родные рассказали о погибшей под укрытием в Киеве 9-летней ВикеФотоВидео

08:20

Сценарий начала Второй гражданской войны в Россиимнение

07:44

Готовится к атаке: Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать РФ – Эстония

06:22

Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на ТроицуВидео

06:20

Почему Москва активизировала ракетные атакимнение

05:50

Как вырастить большой урожай кабачков: простые советы, которые ищут все дачники

04:42

Головоломка для самых зорких: нужно найти странную улитку за 10 секунд

04:10

"Чувствую, что не выживу": на Харьковщине из-за приказа погибли 2 курсантаВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 3 июняВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМода 2023Окрашивание волосМодные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять