Кулеба разнес Орбана: если вы такие умные, убедите Путина вывести войска

Украина больше, чем любое другое государство в мире, хотела бы, чтобы мир наступил как можно скорее, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Если Венгрия хочет помочь Украине, она должна использовать свои связи в Москве для установления мира - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина больше любой страны в мире хочет, чтобы наступил мир. Однако мир должен быть справедливым – на базе восстановления территориальной целостности. Если Венгрия лучше всех знает, что для этого нужно делать, то Будапешт должен использовать свои связи и убедить главу страны-агрессора России Владимира Путина вывести свои войска с оккупированных украинских территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе совместной пресс-конференции с руководителем МИД Эстонии Маргусом Цахкной он прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что в Будапеште, мол, "считают необходимым не допустить контрнаступление украинской армии".

По словам Кулебы, Украина "больше чем кто-либо в мире" хочет завершения войны, но мир должен базироваться на восстановлении территориальной целостности государства. И если Венгрия лучше всех знает, что нужно делать, она должна использовать свои контакты для того, чтобы убедить главу Кремля Владимира Путина вывести войска с оккупированных украинских территорий.

"Поэтому когда кто-то начинает говорить: "Не надо контрнаступление, а давайте переговоры" – так если вы такие умные, то вы и убедите Путина вывести войска из Украины. И тогда не будет никакого контрнаступления", - отметил руководитель МИД Украины.

Также он призвал не рассуждать о завершении войны с позиции уступок Украины.

"Это извращенная логика, больная логика, которая полностью провалилась в период с 2014 по 2022 год… Хотите помочь – используйте свои связи, контакты и убедите Путина выйти из Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Скандальные заявления Орбана о контрнаступлении ВСУ

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что, дескать, "нужно сделать все возможное", чтобы не допустить контрнаступления армии Украины.

По его словам, завершить войну Москвы против Киева нужно, мол, "за столом переговоров".

"Мы должны сделать все возможное, даже до начала контрнаступления, чтобы убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров", - сказал Орбан.

Ранее Орбан сказал, что Украина якобы "не выиграет войну с Россией". По мнению премьера Венгрии, на это, дескать, "указывает" неготовность НАТО отправить свои войска для поддержки ВСУ.

Завершение войны он видит, мол, "подписанием соглашения между Россией и США".

Смотрите видео, в котором Подоляк ответил на заявления Орбана об Украине:

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