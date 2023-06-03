Взрыв на Днепропетровщине: оккупанты ударили по жилому дому, под завалами есть люди

По предварительным данным, среди пострадавших есть 6-летний ребенок.

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Под Днепром в результате прилета под завалами находятся люди / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты вечером обстреляли Днепропетровщину. Враг ударил по жилому 2-этажному дому в Подгородненской громаде Днепровского района. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной госадминистрации Сергей Лысак.

В результате "прилета" произошел обвал. Под завалами остаются люди. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали по меньшей мере 6 человек.

Известно, что среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Всех раненых госпитализировали с травмами средней тяжести.

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Под Днепром в результате прилета под завалами находятся люди / фото: t.me/dnipropetrovskaODA

На месте "прилета" вспыхнули два пожара.

Ракетная атака по Украине

Напомним, что в ночь на 26 мая оккупанты атаковали Киев и Днепр ракетами. Атака была совершена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Удар вероятно был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Оккупанты ударили ракетой по больнице в Днепре. На месте удара возник сильный пожар, туда направились кареты скорой помощи. По словам днепрян, перед взрывом они видели и слышали пролет ракеты.

РФ взорвала ракетой больницу в Днепре, количество погибших и раненых возросло. Из-под завалов здания ветклиники, по которой ударил враг, достали тело погибшего мужчины. Число раненых в результате ракетного удара россиян по Днепру продолжает расти.

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