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"Там никого не было": охранник прямо сказал, почему укрытие в Киеве было закрыто

Ангелина Подвысоцкая
3 июня 2023, 17:17 обновлено 3 июня, 17:27
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Мужчина утверждает, что от момента объявления тревоги до взрыва прошло около 5 минут.
охранник укрытия в Киеве
Охранник рассказал, почему не открыл укрытие в Киеве / Коллаж: Главред, фото: КГВА, скриншот из видео

В Киеве суд арестовал охранника, который не открыл дверь в укрытии поликлиники. В этот момент под дверью стояли люди и погибли в результате падения обломков сбитой ракеты. Охранник, который в то время дежурил в поликлинике, лично рассказал, почему не открыл дверь. Видео уже разлетелось в Сети.

Охраннику Мошкину избрали меру пресечения в виде 2 месяцев ареста без права выйти под залог.

Мошкин утверждает, что в ту ночь он услышал сигнал тревоги и сразу пошел открывать дверь. Охранник акцентирует на том, что он якобы не спал и не пил, как говорят местные жители.

Мужчина убеждает, что просто не успел открыть вовремя дверь. К укрытию ведут две двери - в холл поликлиники и до самого укрытия. Мошкин говорит, что "все произошло очень быстро".

"Прозвучала "тревога", я взял ключи, никого пока не было. Я взял ключи и пошел по коридору, чтобы открыть бомбоубежище. Включил свет, открыл дверь в бомбоубежище. Начали стучать люди, я пошел открывать, но не дошел. Я дошел. в регистратуру и меня сбило с ног (взрывная волна — Главред)", — рассказал Мошкин.

Он добавил, что от момента объявления воздушной тревоги до взрыва прошло около 5 минут.

Сейчас мужчину подозревают в оставлении в опасности, повлекшее смерть людей. Ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

Смотрите видео о том, почему охранник не открыл укрытие в Киеве:

охранник укрытия в Киеве
Охранник рассказал, почему не открыл укрытие в Киеве / фото: скриншот

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но были жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Смотрите видео о скандальном укрытии в Киеве:

Стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло. В КГГА заявили, что охранник, который не пускал людей в укрытие, оказался в больнице из-за получения контузии во время ракетной атаки.

Позже стали известны результаты медицинского осмотра охранника. Оказалось, что он был трезв во время ракетного удара. После этого в Киевской городской прокуратуре сообщили, что правоохранители арестовали охранника и трех чиновников – заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя.

Смотрите видео о трагической истории погибших возле укрытия в Киеве:

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