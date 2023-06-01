Названа причина: "пьяный" охранник, закрывший укрытие, резко оказался в больнице

Местные жители утверждают, что мужчине было около 70 лет и он злоупотреблял алкоголем.

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Охранник, который не пустил людей в укрытие, оказался в больнице / Коллаж: Главред, фото: КГВА, facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве в результате падения обломков на поликлинику, в укрытие которого не могли попасть жители столицы, погибли 3 человека. Муж погибшей женщины утверждает, что охранник, который должен был дежурить в ту ночь, якобы был пьян и закрылся в учреждении, так и не открыв убежище. Однако позже стало известно, что этот мужчина резко оказался в больнице. Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, сообщает ТСН.

Местные жители утверждают, что мужчине было около 70 лет и он часто злоупотреблял алкоголем. Также они убеждены, что информация о том, что некоторым людям удалось пройти в укрытие поликлиники - ложь.

Оказалось, что в результате падения обломков этот охранник получил контузию, из-за чего и был госпитализирован.

Пока не удалось точно установить, был ли этот мужчина под действием алкоголя или нет.

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Позже стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло.

Смотрите видео Главреда об обстреле Киева в ночь на 1 июня:

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