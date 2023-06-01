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Охранник был пьян и закрылся в укрытии: детали трагедии в Деснянском районе Киева

Анна Ярославская
1 июня 2023, 12:24 обновлено 1 июня, 12:32
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Местные жители говорят, что не впервые не смогли попасть в укрытие. Они писали жалобы и обращения к столичным властям.
Бомбоубежище в поликлинике №3 в Деснянском районе
Прошлой ночью люди не смогли попасть в бомбоубежище в поликлинике №3 в Деснянском районе / Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Во время ракетного удара российских оккупантов по Киеву 1 июня в Деснянском районе погибли три человека - 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Они не смогли попасть в бомбоубежище, которое расположено в здании поликлиники №3. Местные жители говорят, что не впервые не смогли попасть в укрытие.

"Осенью было такое, зимой - не помню. Это уже не первый раз, что закрыто. А охранник еще утверждал, что это решение администрации. Что администрация дала указание закрыть входы ... Я хочу спрятаться, почему мне закрыта дверь, я хочу жить", – рассказала местная жительница Суспільному.

По словам одного из киевлян, который был на месте трагедии, охранник был пьян, сам закрылся внутри укрытия. В дверь стучали женщины с детьми, а он их не пускал.

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Жительница района рассказала, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения.

По словам женщины, аварийные выходы из него были закрыты. Также она рассказала, что некоторые жители сообщали о проблеме в службу поддержки 15-51. Там отвечали, что связывались с администрацией, представители которой сообщили, что с укрытием все в порядке.

Охранника уже арестовали. Как рассказали жители соседних домов NV, в течение последнего месяца мужчина распивал алкоголь на рабочем месте и не открывал дверь. Люди пытались до него достучаться в течение 15-20 минут.

Тем временем глава столичной Деснянской районной государственной администрации Дмитрий Ратников утверждает, что работник ночной смены открыл центральный вход поликлиники. Часть жителей оказались в укрытии, часть – нет.

Полиция Киева проводит расследование
Полиция Киева проводит расследование / Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Тем временем полиция Киева проводит досудебное расследование по факту служебной халатности и оставления в опасности, повлекшее смерть человека или другие тяжкие последствия.

В рамках открытых уголовных производств правоохранители проводят ряд неотложных следственных действий в больнице и райгосадминистрации Деснянского района.

Полицейские опрашивают очевидцев и потерпевших, проверяют служебную документацию и проводят другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств, при которых погибли люди.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет.

  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около трех ночи в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы.

По последним данным КГВА, в Деснянском районе 3 погибших, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

В Днепровском районе 2 человека травмированы.

Всего: 3 погибших, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, в том числе 1 ребенок.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты применили ракеты малой дальности "Искандер" против гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.

По предварительной информации, 10 из 10 ракет уничтожены ВВС Украины.

Вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается очень высокой, добавили в Генштабе.

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