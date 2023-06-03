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В Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом убежище

Дмитрий Видоменко
3 июня 2023, 14:29 обновлено 3 июня, 14:29
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Суд отправил под домашний арест трех подозреваемых сотрудников столичной поликлиники, в укрытие которой во время ракетного удара не смогли попасть люди.
Охранник, суд
Охранника поликлиника Вадима Мошкина суд отравил под стражу / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя поликлиники в Деснянском районе Олега Шугалевича и его заместителя по технической части Василия Десика, которых подозревают в служебной халатности. В ночь на 1 июня в укрытие этой поликлиники не смогли попасть жители близлежащих домов во время ракетного удара. Трое из них в результате инцидента погибли от обломков. Об этом сообщает портал Суспильне.

Позднее охранника поликлиники Вадима Мошкина суд тоже отправил под стражу на два месяца — без права внесения залога. Мужчина признал вину, но заявил, что совершил преступление неумышленно, поскольку ему не хватило времени открыть укрытие до взрыва после начала тревоги.

Далее − первую заместительницу руководителя Деснянской РГА Ирину Алексеенко тоже отправили под круглосуточный домашний арест. Она свою вину категорически отрицает.

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но были жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло. В КГГА заявили, что охранник, который не пускал людей в укрытие, оказался в больнице из-за получения контузии во время ракетной атаки.

Позже стали известны результаты медицинского осмотра охранника. Оказалось, что он был трезв во время ракетного удара. После этого в Киевской городской прокуратуре сообщили, что правоохранители арестовали охранника и трех чиновников – заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя.

Смотрите видео о трагической истории погибших возле укрытия в Киеве:

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