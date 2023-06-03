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Готовится к атаке: Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать РФ – Эстония

Алёна Воронина
3 июня 2023, 07:44 обновлено 3 июня, 07:47
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Украинские военные пытаются запутать российских оккупантов и заставить их перейти к обороне, а тем временем создают почву для успешной атаки.
Готовится к атаке: Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать РФ – Эстония
Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать РФ/ коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Украина, очевидно, намеренно скрывает дату начала своего контрнаступления, таким образом пытаясь озадачить оккупантов. Так она хочет заставить российских захватчиков перейти к обороне.

Об этом заявил Генштаб Сил обороны Эстонии, сообщает ERR. Эстонские военные отмечают, что украинские, российские и международные источники отличаются "фальстартами" в вопросе времени начала украинского контрнаступления. В то же время боевые действия ведутся по всей линии фронта.

А пока контрнаступление не началось, Украина продолжает создавать для него почву. Для этого защитники Украины пытаются занять лучшие позиции, нарушить управление и логистику российских оккупантов и уничтожить больше их техники, которая могла бы помешать во время атак.

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Украина начала разминирование перед наступлением

В то же время сообщается, что ВСУ начали разминирование, готовясь к освобождению временно оккупированных территорий Украины от российских захватчиков. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова командира инженерных войск 1-й танковой бригады с позывным "Климат". Проводить разминирование непросто, ведь это приходится делать вручную и к тому же в ночное время

"Как и Россия, Украина установила тысячи мин вдоль линии фронта. И чтобы продвинуться на оккупированную территорию, ее войскам теперь нужно пройти сквозь эти линии, не привлекая внимание россиян, которые заметят, если будет подведена тяжелая техника или раздадутся взрывы. Это означает, что саперы должны выйти на поля и тихо их разминировать", – рассказали в ВСУ.

Такие работы по разминированию могут длиться неделями, объяснил командир инженерных войск 1-й танковой бригады.

Отмечается, что разминирование территорий – это только первый шаг. После этого начнутся бои с российскими оккупантами за захваченные ими территории. Украинцам для деоккупации территорий придется пробивать построенные врагом укрепления.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский высказался о вероятных сроках ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, Россия должна увидеть и почувствовать предстоящее украинское контрнаступление. Он добавил, что когда наши защитники начнут освобождать территории от россиян, украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит.

"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий – это и есть результат контрнаступления", – отметил Зеленский.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли подчеркнул, что решающую роль в контрнаступлении сил обороны Украины играют мощные западные танки. Они важны не только для наступления, но и обороны. Передача истребителей F-16 будет направлена на усиление украинских войск в долгосрочной перспективе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что Силы обороны Украины способны освободить оккупированный Крымский полуостров еще в нынешнем году. У оккупантов страны-агрессора России заканчивается военное оборудование. Удар по российским войскам в нужном месте может развалить группировку врага на захваченных украинских территориях.

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