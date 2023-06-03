"Чувствую, что не выживу": на Харьковщине из-за приказа погибли 2 курсанта

Командир заставил курсантов достать взрывчатку из артиллерийского снаряда прямо в общежитии. В этот момент произошел взрыв.

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На Харьковщине погибли два курсанта при разборе снаряда по приказу командира / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Харьковской области погибли два курсанта университета гражданской защиты. Они погибли в результате детонации боеприпаса, однако родные убеждены, что во всем виноват их командир, который отдал страшный приказ. Об этом сообщает ТСН.

В результате взрыва боеприпаса погибли Роман Слипец и Евгений Кочетов, которые учились на саперов. Одному было 22 года, а другому - 21. Их сердце остановилось в машине скорой помощи. Сокурсники и родные уверены, что во всем виноват командир, который отдал приказ разобрать артиллерийский снаряд, извлечь из него взрывчатку и сделать макет.

"Мы все слышали этот приказ. Он им сказал, как надо поступать с ним. Они с ним совещались. В противном случае их не отпустят в увольнение и весь коллектив будет страдать, и будет бегать по стадиону", — сказал однокурсник погибших Иван.

Стоит отметить, что это все происходило в помещении общежития. В комнате, где сдетонировал боеприпас, была и другая взрывчатка. В результате взрыва в голову был ранен третий курсант - Дмитрий Солодовников. Он также получил контузию. Взрыв был такой силы, что многие сперва подумала о "прилете". Взрывом вынесло дверь.

Один из курсантов чувствовал, что может погибнуть.

"Он звонил моей дочери и говорил, что командир заставляет его и другого парня разбирать взрывной снаряд, что это опасно. И они не хотят этого делать. Говорил такую фразу: "Если я оттуда никуда не уеду, то чувствую, что я погибну", — сказала мама девушки, с которой встречался погибший Евгений.

Мать погибшего Евгения уверена, что это был не несчастный случай, а небрежность командира, ведь его даже не было рядом, когда курсанты разбирали снаряд по его приказу.

"Это не был несчастный случай. Это была небрежность этого человека. Для того, чтобы их научить, нужно, чтобы рядом стоял командир. Он просто бросил — делайте. И ушел. Когда это военнообязанные, они понимают, что это не все так просто: если тебе дали задание — ты должен это сделать, ведь они не могли сказать: "А чего мы сами должны это делать?". Им приказали", — говорит Юлия - мать погибшего Евгения.

Смотрите видео о смертельном взрыве на Харьковщине:

После трагедии начались увольнения

Стоит отметить, что после взрыва о трагедии сообщили и в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования. Однако там решили умолчать о том, что погибли курсанты, написав о смерти двух работников ГСЧС.

Представитель университета Виктория Коленко отметила, что уже были отстранены 4 человека, которые отвечали за учебный процесс.

"Это на совести Межрегионального центра, сейчас комиссия аппарата ГСЧС проводит служебное расследование ... Мы, конечно, заинтересованы, очень заинтересованы в том, чтобы виновные были наказаны", — сказала Коленко.

Правоохранители открыли уголовное дело.

"Надо установить основания нахождения этого взрывного устройства в помещении. На каких основаниях именно курсанты ГСЧС контактировали с этим взрывным устройством. Части его направлены на соответствующую экспертизу. После чего мы можем говорить о точном названии взорвавшегося боеприпаса", — говорят в прокуратуре.

Виновным в гибели курсантов грозит до 15 лет за решеткой.

Стоит отметить, что родители курсантов не смогут проститься со своими детьми даже на похороне 3 июня, так как они находятся на оккупированных территориях Запорожской области.

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