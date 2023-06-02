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Погиб за Украину: на Харьковщине проводили в последний путь командира танка

Анна Ярославская
2 июня 2023, 08:58 обновлено 2 июня, 09:03
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Свой последний бой защитник Украины Вячеслав Сахновский принял недалеко от населенного пункта Константиновка в Донецкой области.
Вячеслав Сахновский, прощание
Вячеслава Сахновского проводили в последний путь 1 июня / Коллаж: Главред, фото: t.me/MykolaBaksheev

В боях за Украину погиб командир танка Вячеслав Сахновский. 1 мая Героя с военными почестями провели в последний путь в Первомайском Харьковской области.

Вячеслав был родом из Харькова. С началом полномасштабной войны он приехал в Первомайское как временно перемещенное лицо и стал новым жителем этой общины.

Летом 2022-го мужчина стал в ряды Вооруженных сил Украины. Он был командиром танка танкового взвода танковой роты батальона обеспечения учебного процесса Военного института танковых войск НТУ "ХПИ".

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Свой последний бой защитник Украины принял недалеко от населенного пункта Константиновка в Донецкой области. 24 мая Вячеслав Сахновский во время выполнения боевого задания и в результате обстрела врагом из РСЗО получил не совместимое с жизнью ранение. Его жизнь оборвалась в 55 лет.

В первый день лета по Вячеславу Сахновскому провели панихиду в Храме Казанской Божьей Матери. Похоронили защитника с военными почестями.

Фото с церемонии прощания опубликовал мэр Первомайского Николай Бакшеев в Telegram.

"Омыли слезами первый летний день. Невыразимая боль и невосполнимая потеря... В городе состоялась траурная церемония прощания с погибшим воином Сахновским Вячеславом Владимировичем", – написал Бакшеев.

У Героя, которому в июле исполнилось бы 56 лет, остались жена, 86-летняя мать и сын-военнослужащий, раненный под Херсоном.

"Выражаем искренние соболезнования самым родным людям Героя: маме Вере Романовне, жене Антонине Борисовне и сыну Илье, а также боевым побратимам и всем, кто знал Вячеслава. Он навечно останется в нашей памяти настоящим Героем и сыном своей Родины. Вечная слава и память Защитнику Украины!" – добавил мэр.

Как сообщал Главред, в городе Тальное Черкасской области 28 мая провели в последний путь нацгвардейца Вадима Бондаренко, которого в ночь на 26 мая сбил судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр.

Погибшему нацгвардейцу было всего 22 года. У него остались жена и трое детей. Для близких и друзей он навсегда останется в памяти молодым, отзывчивым и веселым парнем.

Ранее Главред писал о том, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

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