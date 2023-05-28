На коленях и со слезами на глазах: на Черкасщине попрощались с нацгвардейцем, которого сбил судья

Попрощаться с погибшим нацгвардейцем пришли сотни людей. Гроб встречали на коленях. Многие не могли сдержать слез.

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На Черкасщине попрощались с нацгвардейцем, которого сбил судья / Коллаж: Главред, фото: МВД, Суспільне

В городе Тальное Черкасской области 28 мая провели в последний путь нацгвардейца Вадима Бондаренко, которого в ночь на 26 мая сбил судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр.

Погибшему нацгвардейцу было всего 22 года. У него остались жена и трое детей. Для близких и друзей он навсегда останется в памяти молодым, отзывчивым и веселым парнем.

"Я знаю, что стать военным – это была его мечта. Насколько я знаю, что его отец и брат защищают Украину, он хотел воевать вместе с ними. Но худшее, что могло произойти, произошло на месте его нынешней службы, на блокпосту", - рассказал один из собратьев Вадима в комментарии "Суспільному".

Со слезами на глазах рассказывает о Вадиме учительница местной школы Алла Мельник: "Это был замечательный, милый ребенок, белокурый такой мальчик с кудряшками. Его любили учителя, у него было много друзей. Любил футбол, занимался спортом. Мы никак не можем поверить в эту трагедию. Я его до сих пор помню на футбольном поле, в полосатой футболочке, с мячиком. Он всегда хотел быть лидером, первым, и сейчас, когда такая ситуация в стране, такой парень не мог стоять в стороне".

Попрощаться с погибшим нацгвардейцем пришли сотни людей. Гроб встречали на коленях. Многие не могли сдержать слез. Церемония прошла со всеми почестями, люди принесли много цветов, повсюду развевались сине-желтые флаги.

Смертельная авария с судьей Тандыром

Напомним, в ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего военного Нацгвардии Украины прямо на блокпосту. Он ехал на своем автомобиле Lexus.

Изначально он рассказывал о том, что за рулем якобы был другой человек. В его машине нашли пустые бутылки с алкоголем. У Тандыра были признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить медицинское освидетельствование.

Позже суд разрешил принудительно взять у него кровь для анализа.

27 мая перед заседанием суда, где ему избирали меру пресечения, к Тандыру подошел журналист и спросил, признает ли он свою вину. Подозреваемый ничего не нашел лучше, чем задать встречный вопрос: "В чем?". Позже он резко начал жаловаться на "плохое здоровье".

Позже в Сети сообщили, что судьи Алексею Тандыру избрали меру пресечения. Его отправили под стражу. Известно, что у Тандыра нет возможности выйти под залог. Он будет находиться в СИЗО минимум до 21 июля этого года.

Смотрите видео с суда по делу скандального судьи Тандыра:

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