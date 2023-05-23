В свои 25 уже был командиром: в боях за Украину погиб молодой военный из Хмельницкой области

Ярослав Ющук погиб 19 мая во время выполнения боевого задания возле Красногоровки Донецкой области.

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Ярослав Ющук погиб возле Красногоровки Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com, pixabay.com

В боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Ярослав Ющук. В свои 25 лет он уже был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки. На передовой воевал с июля прошлого года.

Погиб воин 19 мая во время выполнения боевого задания возле Красногоровки Донецкой области, сообщили в Войтовецкой объединенной территориальной громаде в Facebook.

"Войтовецкая община снова склоняет голову в глубокой скорби… Небесным воином-ангелом стал еще один наш молодой защитник", – говорится в сообщении.

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Ярослав Ющук 04.07.1997 г. р. был родом из села Гайдайки Хмельницкой области. Закончил Купильскую общеобразовательную школу.

Молодой защитник пошел защищать страну от российских захватчиков в июле 2022 года.

В рядах 79-й ОДШБр был командиром отделения второго противотанкового отделения взвода огневой поддержки первой аэромобильной роты аэромобильного батальона.

"В бою за нашу Родину Ярослав проявил стойкость и мужество и до последнего вздоха был отдан военной присяге на верность украинскому народу", – подчеркнули в Войтовецкой ОТГ.

У погибшего воина осталась мама, братья и сестры.

О месте и времени прощания с Героем в Войтовецкой ОТГ пообещали сообщить позже. В то же время там подчеркнули, что встретить воина, отдать ему свое уважение и молитву – это обязанность каждого его земляка.

Напомним, 21 мая в Одесской области простились с боевым медиком десантно-штурмовой роты ВСУ, младшим сержантом Романом Воробьевым. Он погиб в результате полученного на фронте ранения. Роману было всего 30 лет. Жители Килийской громады провожали защитника Украины живым коридором.

Ранее Главред писал, что супруга погибшего украинского защитника Виталия Киркача-Антоненко Наталья родила дочь. Когда Виталий погиб в боях с российскими оккупантами, женщина была на третьем месяце беременности. Девочка родилась ночью 19 мая. Малышку назвали Виталиной.

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