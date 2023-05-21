УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вдова погибшего защитника Украины родила дочь: малышку назвали в честь отца

Анна Ярославская
21 мая 2023, 10:15 обновлено 21 мая, 10:21
38
Виталий Киркач-Антоненко уже никогда не сможет обнять свою маленькую дочь, но он очень ее ждал.
Виталий Киркач-Антоненко и его жена Наталья
Виталий Киркач-Антоненко погиб, когда его жена Наталья была на третьем месяце беременности / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/businka.ua

Супруга погибшего украинского защитника Виталия Киркача-Антоненко Наталья родила дочь. Когда Виталий погиб в боях с российскими оккупантами, женщина была на третьем месяце беременности.

Девочка родилась ночью 19 мая. Малышку назвали Виталиной. Об этом Наталья сообщила на своей странице в Facebook.

Дочку погибшего защитника назвали Виталиной
Дочку погибшего защитника назвали Виталиной / Фото: facebook.com/businka.ua

"Пожалуйста, все, кто знает моего мужа, Виталия Киркач-Антоненко, поздравьте его с тем, что он стал отцом. Кто в Славянске, навестите его и подарите Витасику цветы", – написала она.

видео дня

Наталья отметила, что хотя ее муж уже никогда не сможет обнять свою маленькую дочь, он очень ее ждал.

"Мы мечтали вместе об этом дне, представляли нашу радость и гордость, когда сможем взять на руки нашего первенца", – добавила женщина.

Виталий Киркач-Антоненко и его жена Наталья
Когда Виталий погиб, Наталья была на третьем месяце беременности / Фото: facebook.com/businka.ua
Виталий Киркач-Антоненко и его жена Наталья
Виталий Киркач-Антоненко и его жена Наталья / Фото facebook.com/businka.ua

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Анатолий Дронь. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области.

Также в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Он в наших сердцах": Зеленский ответил на вопрос о ситуации в Бахмуте

"Он в наших сердцах": Зеленский ответил на вопрос о ситуации в Бахмуте

09:45 Украина
Встреча Зеленского и Байдена на саммите G7: глава США объявил о пакете военной помощи на $375 млн

Встреча Зеленского и Байдена на саммите G7: глава США объявил о пакете военной помощи на $375 млн

09:18 Украина
Washington Post выяснило, кто убедил Байдена поддержать поставки истребителей F-16 Украине

Washington Post выяснило, кто убедил Байдена поддержать поставки истребителей F-16 Украине

08:29 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:16

Когда "липучки" не помогают: как избавиться от мух в доме народными средствами

10:15

Вдова погибшего защитника Украины родила дочь: малышку назвали в честь отца

09:45

"Он в наших сердцах": Зеленский ответил на вопрос о ситуации в БахмутеВидео

09:18

Встреча Зеленского и Байдена на саммите G7: глава США объявил о пакете военной помощи на $375 млн

09:05

В боях за свободу Украины погиб воин и волонтер с Буковины

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:02

Рассада зачахнет: какие овощи нельзя сажать рядом с помидорами

09:01

Почему Швейцария отходит от нейтралитета в отношении войнымнение

08:45

В Минобороны назвали сроки передачи Украине истребителей F-16

08:29

Washington Post выяснило, кто убедил Байдена поддержать поставки истребителей F-16 УкраинеВидео

Реклама
08:19

Никаких мучений: как сварить буряк за 7 минут

07:45

Заявление Пригожина об уходе "вагнеровцев" из Бахмута может быть попыткой обмануть ВСУ - ISW

07:40

Российская армия обречена на поражение: астролог составил гороскоп министра обороны РФ ШойгуВидео

06:57

Охота на Patriot продолжаетсямнение

04:40

Лукашенко увиливает от прямой войны с Украиной: Маломуж объяснил, почему Путин это "терпит"Видео

03:40

Как отпугнуть комаров: эффективное средство своими руками за 5 минут

02:05

Журналист спрогнозировал, как "победобесие" может повлиять на войну России и УкраиныВидео

01:30

"После контрнаступления армии РФ будет хана": ВСУ идут вперед – замкомбата ДШБ

20 мая, суббота
23:45

Ситуация вокруг Бахмута кардинально изменилась, армия охватывает фланги врага – майор ВСУВидео

23:41

Приезд дочери Лаврова сорвал свадьбу ее родни в Грузии: подробности международного скандала

23:39

День принесет удачу: приметы на 21 мая и что нельзя делать на Иоанна БогословаВидео

Реклама
22:27

"Прячется от Путина": Лукашенко выгодно болеть, но это может плохо для него кончиться – МаломужВидео

22:17

Украина с истребителями F-16 будет тотально бить оккупантов России и победит в войне – ИгнатВидео

21:20

"Заходили в дома, расстреливали женщин, детей": оккупант рассказал о зверствах армии РФ в Кременной

21:02

Какой маникюр лучше делать летом 2023: 4 обворожительных варианта, которые покорят всехФото

20:56

Битва за Бахмут продолжается: журналист показал кадры из города, где ВСУ сражаются с войсками РФВидео

19:53

Вместе победим! Глава партии "Слуга народа" поздравила Зеленского с годовщиной инаугурации

19:44

Какие доллары у украинцев не возьмут в банках: в НБУ рассказали, в чем делоВидео

19:34

ВСУ – о ситуации в Бахмуте: армия Украины держит ряд зданий, ЧВК Вагнера разбитаВидео

19:27

Из-под ног Путина скоро выбьют табуреткумнение

18:54

Тарабарова показала новорожденную дочку и назвала ее имя

18:49

Дуа Липа на Каннском фестивале показала фанатам своего взрослого бойфрендаВидео

18:41

"Схватил и сказал тет-а-тет": актриса "Квартала" рассказала, как Потап лишил ее комплексов

18:18

В Крыму прогремел взрыв на аэродроме оккупантов РФ, поражен вертолет – СМИВидео

17:55

Звезда турецкого сериала, сыгравшая Хюррем, оскандалилась связями с террористической Россией

17:40

"F-16 будут в небе Украины": МОУ заинтриговало сроками предоставления истребителей, США назвали условие

17:36

Любовный гороскоп на неделю 22-28 мая: Водолеям – шанс на любовь, Овнам - предложенияВидео

17:35

Почему надо есть сало с чесноком: искушенные гурманы раскрыли хитрый фокус

17:29

Большинство из нас делает неправильно: 3 вещи, которые нельзя стирать при температуре 40 градусов

17:19

Стало известно где: Галкин собрался покупать квартиру вместо своей московской

17:07

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться - МинобороныВидео

Реклама
16:41

Женский гороскоп на неделю 22-28 мая: Тельцам – сигнал от звезд, Ракам – важный сонВидео

16:35

Набросились на Запад с угрозами: в РФ истерика после заявлений о поставках Украине самолетов F-16

16:16

Рок-н-ролл жив: солист Metallica в США проведал в больнице двух раненых украинских бойцов

15:48

Украина получит истребители F-16, осталось решить два вопроса – ПодолякВидео

15:35

"Лицемерно говорят о мире": ряд стран дает РФ детали для ракет – ОП

15:12

Меладзе покинул РФ и прячется после скандала с "Героям Слава": Вайкуле сообщила подробностиВидео

14:53

Зеленский угрожает взорвать нефтепровод "Дружба": в венгерском МИД разразились бредовыми обвинениямиВидео

14:51

РФ перебрасывает в Бахмут десантников и спецназ: ВСУ "перемалывают" оккупантов сотнями

14:43

Только самые внимательные найдут веселую собаку за 5 секунд: загадка на скорость реакции

14:14

"Взяли в разработку": Соловьев закатил истерику - пропагандист боится за свою жизнь

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять