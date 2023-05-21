Вдова погибшего защитника Украины родила дочь: малышку назвали в честь отца

Виталий Киркач-Антоненко уже никогда не сможет обнять свою маленькую дочь, но он очень ее ждал.

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Виталий Киркач-Антоненко погиб, когда его жена Наталья была на третьем месяце беременности / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/businka.ua

Супруга погибшего украинского защитника Виталия Киркача-Антоненко Наталья родила дочь. Когда Виталий погиб в боях с российскими оккупантами, женщина была на третьем месяце беременности.

Девочка родилась ночью 19 мая. Малышку назвали Виталиной. Об этом Наталья сообщила на своей странице в Facebook.

Дочку погибшего защитника назвали Виталиной / Фото: facebook.com/businka.ua

"Пожалуйста, все, кто знает моего мужа, Виталия Киркач-Антоненко, поздравьте его с тем, что он стал отцом. Кто в Славянске, навестите его и подарите Витасику цветы", – написала она.

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Наталья отметила, что хотя ее муж уже никогда не сможет обнять свою маленькую дочь, он очень ее ждал.

"Мы мечтали вместе об этом дне, представляли нашу радость и гордость, когда сможем взять на руки нашего первенца", – добавила женщина.

Когда Виталий погиб, Наталья была на третьем месяце беременности / Фото: facebook.com/businka.ua

Виталий Киркач-Антоненко и его жена Наталья / Фото facebook.com/businka.ua

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Анатолий Дронь. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области.

Также в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

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