УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

До последнего вздоха был верен присяге: в боях за Бахмут погиб защитник из Винницкой области

Анна Ярославская
4 мая 2023, 10:43 обновлено 4 мая, 10:47
65
Радион Шестопалько был стрелком взвода охраны, призван по мобилизации в ноябре 2022 года.
Радион Шестопалько
Радион Шестопалько принял свой последний бой под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/tulchinrda, УНИАН

В боях за Бахмут погиб защитник Украины из Винницкой области Радион Шестопалько. Ему было 35 лет.

"Стал в вечный строй Шестопалько Радион Александрович", – сообщили в Тульчинской районной государственной администрации

Свой последний бой солдат принял 29 апреля 2023 года. Он погиб вследствие огневого поражения во время удержания рубежей в районе населенного пункта Бахмут.

видео дня

Радион Шестопалько родился в 1987 году, жил в селе Тимановка Тульчинской громады. Был стрелком отделения охраны взвода охраны, призван по мобилизации в ноябре 2022 года.

Воин до последнего вздоха был верен военной присяге, мужественно исполнял свой долг.

В Тульчинской райгосадминистрации выразили соболезнования близким Героя.

"Разделяем боль вашей потери и скорбим вместе с вами. Доброе и светлое воспоминание о нашем бойце навсегда останется в наших сердцах. Вечная память и честь Герою Украины!" – говорится в сообщении.

Похоронили Героя 3 мая 2023 года в селе Тимановка. Воина встречали "живым коридором".

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

Другие новости:

война в Украине ВСУ Бахмут новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зеленский начал официальный визит в Нидерланды: первые подробности

Зеленский начал официальный визит в Нидерланды: первые подробности

11:13 Украина
Ватикан настойчиво рвется в переговорщики: "Мирная миссия в Украине состоится"

Ватикан настойчиво рвется в переговорщики: "Мирная миссия в Украине состоится"

10:16 Мир
Армия Украины освободит большую часть территории, Запад дал огромное количество оружия – Блинкен

Армия Украины освободит большую часть территории, Запад дал огромное количество оружия – Блинкен

09:55 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:15

Приходько показала, сколько "наела" килограмм и анонсировала диету-"жесткач"

11:13

Зеленский начал официальный визит в Нидерланды: первые подробностиВидео

11:08

Военный эксперт рассказал, почему удар дронами по Кремлю могли нанести партизаныВидео

10:51

Наделены мощной энергетикой и стальным характером: женщины с этими именами преодолевают все трудности

10:45

"Все может начаться уже к 9 мая": Свитан объяснил, почему пылают нефтебазы оккупантов

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:43

До последнего вздоха был верен присяге: в боях за Бахмут погиб защитник из Винницкой области

10:16

Ватикан настойчиво рвется в переговорщики: "Мирная миссия в Украине состоится"

10:10

"Хочу исполнить эту миссию": Киркоров собрался отдать деньги за концерты путинским солдатамВидео

09:55

Армия Украины освободит большую часть территории, Запад дал огромное количество оружия – БлинкенВидео

Реклама
09:43

Что делать, если у чеснока желтеют кончики листьев: как спасти урожай

09:37

В Киеве начали тестировать израильскую систему оповещения о ракетной атаке - The Jerusalem Post

09:08

Украинцы могут на 50% поднять себе пенсии: что нужно сделать

09:00

Удар по Кремлю был российской провокацией, чтобы отменить парад и ударить по Киеву – СвитанЭксклюзив

08:55

Оккупанты разместили на четвертом блоке Запорожской АЭС военную технику и взрывчатку – МАГАТЭ

08:12

Гороскоп на сегодня 4 мая 2023: Водолеям грозит одиночество, а Ракам нужно быть осторожнейВидео

08:11

Россия могла инсценировать атаку на Кремль - ISWВидео

08:02

Зеленский отправился в Нидерланды и выступит в Гааге с речью – NOS

07:42

На Кубани из-за попадания беспилотника ночью горел нефтезаводВидео

07:32

Доллар "забуксовал": украинцам озвучили приятный прогноз до конца неделиВидео

06:51

Ночью РФ атаковала дронами Киев, Одессу и другие города, гремели взрывы: что известно

Реклама
06:20

Хорошие русские перемешались с плохимимнение

05:10

Женщина отказалась называть своего ребенка в честь бывшего, тот теперь в бешенстве

04:40

В России отменили все парады, Кремль начал играть в поражение – политологВидео

03:31

Чем поливать любые растения для пышного цветения: поможет дешевое средство из аптечки

03:20

Даже яйца дольше варить: нашумевший рецепт лучших чебуреков за 7 минут всего из 3 ингредиентовВидео

02:35

"Точки уже очерчены": эксперт рассказал, хватит ли у россиян потенциала для расширения линии фронтаВидео

02:02

От пледов до декора: как с пользой использовать старые ненужные футболки

01:35

Эксперт спрогнозировал, возможна ли долгая осада Крыма украинской армиейВидео

00:51

Всего 1 действие принесет успех каждому 4 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

00:15

"Обедаем, как короли": женщина кормит своих детей одуванчиками и крапивой

03 мая, среда
23:46

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

23:15

Квартира Путина и не только: стало известно, что находится в кремлевском здании, где был взрывВидео

23:12

"Перепрыгивают трупы, чтобы продвинуться": офицер ВСУ рассказал о бешеных потерях РФ под БахмутомВидео

23:05

"Приди в себя, Филя": Киркоров изуродовал свои брови и шокировал россиянВидео

22:30

Проблемы в отношениях и на работе: у 4 знаков зодиака в мае начнется черная полосаВидео

22:09

Жертвы моментально возросли: Зеленский сделал заявление об обстреле ХерсонаВидео

22:07

Задача для самых умных: только люди с высоким IQ найдут ошибку на изображении больничной палаты

22:06

Ракеты Hydra-70, гаубицы и другое: США объявили новый пакет помощи УкраинеВидео

21:53

"В ближайшие дни или даже сегодня": РФ может атаковать Офис президента Украины - СнегиревВидео

20:56

Террорист Гиркин разразился истерикой из-за удара по Кремлю и призвал Путина "уничтожить Украину"Видео

Реклама
20:47

Медведев пригрозил Зеленскому убийством: в ОП указали на его "балабольство"Видео

20:19

В Украину несется резкое похолодание: синоптик назвала, сколько продлится холодинаВидео

20:08

"Умерший папа звал её к себе": в Умани мужчина опознал погибшую жену по халату, а сына - по кофточкеВидео

19:50

Как часто надо поливать помидоры: золотое правило удивит богатым урожаем

19:10

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву": Зеленский прокомментировал "атаку" на КремльВидео

19:05

Атака на Кремль: во время взрыва на крыше резиденции Путина заметили двух "карлсонов"Видео

18:47

После разглашения о визите Зеленского в Германию может назревать скандал - The Guardian

18:44

Серьёзно, 2 ракеты с ядерной боевой частью привезли на аэродром для удара по Украине?мнение

18:42

Создатель искусственного интеллекта сожалеет о разработке: ее может использовать Путин

18:06

В России СМИ заявили, что по Киеву готовятся нанести ядерный ударВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Жизнь
Оптические иллюзииГоловоломкиТести по картинке
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять