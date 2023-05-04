До последнего вздоха был верен присяге: в боях за Бахмут погиб защитник из Винницкой области

В боях за Бахмут погиб защитник Украины из Винницкой области Радион Шестопалько. Ему было 35 лет.
"Стал в вечный строй Шестопалько Радион Александрович", – сообщили в Тульчинской районной государственной администрации
Свой последний бой солдат принял 29 апреля 2023 года. Он погиб вследствие огневого поражения во время удержания рубежей в районе населенного пункта Бахмут.
Радион Шестопалько родился в 1987 году, жил в селе Тимановка Тульчинской громады. Был стрелком отделения охраны взвода охраны, призван по мобилизации в ноябре 2022 года.
Воин до последнего вздоха был верен военной присяге, мужественно исполнял свой долг.
В Тульчинской райгосадминистрации выразили соболезнования близким Героя.
"Разделяем боль вашей потери и скорбим вместе с вами. Доброе и светлое воспоминание о нашем бойце навсегда останется в наших сердцах. Вечная память и честь Герою Украины!" – говорится в сообщении.
Похоронили Героя 3 мая 2023 года в селе Тимановка. Воина встречали "живым коридором".
Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.
Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.
Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.
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