До последнего вздоха был верен присяге: в боях за Бахмут погиб защитник из Винницкой области

Радион Шестопалько был стрелком взвода охраны, призван по мобилизации в ноябре 2022 года.

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Радион Шестопалько принял свой последний бой под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/tulchinrda, УНИАН

В боях за Бахмут погиб защитник Украины из Винницкой области Радион Шестопалько. Ему было 35 лет.

"Стал в вечный строй Шестопалько Радион Александрович", – сообщили в Тульчинской районной государственной администрации

Свой последний бой солдат принял 29 апреля 2023 года. Он погиб вследствие огневого поражения во время удержания рубежей в районе населенного пункта Бахмут.

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Радион Шестопалько родился в 1987 году, жил в селе Тимановка Тульчинской громады. Был стрелком отделения охраны взвода охраны, призван по мобилизации в ноябре 2022 года.

Воин до последнего вздоха был верен военной присяге, мужественно исполнял свой долг.

В Тульчинской райгосадминистрации выразили соболезнования близким Героя.

"Разделяем боль вашей потери и скорбим вместе с вами. Доброе и светлое воспоминание о нашем бойце навсегда останется в наших сердцах. Вечная память и честь Герою Украины!" – говорится в сообщении.

Похоронили Героя 3 мая 2023 года в селе Тимановка. Воина встречали "живым коридором".

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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