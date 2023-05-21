В боях за свободу Украины погиб воин и волонтер с Буковины

Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области.

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Анатолий Дронь погиб, защищая Украину от российских оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Facebook, pixabay.com

В боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Анатолий Дронь. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ.

Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области.

Как сообщает Буковина онлайн, Анатолий был преданным патриотом, который с начала российской агрессии активно помогал украинской армии и мирному населению на востоке.

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"Его неравнодушие и готовность стоять на защите родной земли поразили многих, и он стал символом подлинного героизма украинского народа", – отмечает издание.

В рядах ВСУ защитник отличался мужеством и военной дисциплиной, был активным участником боевых операций, демонстрируя свои профессиональные навыки и отвагу.

Гибель Героя стала большим ударом для его семьи и друзей.

"Анатолий остался в памяти всех, кто знал его, как преданный, неравнодушный и сильный человек, готовый жертвовать своей жизнью ради свободы и безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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