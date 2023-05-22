Воина провожали в последний путь на коленях: на фронте погиб боевой медик из Одесской области

В воскресенье, 21 мая, в Одесской области простились с боевым медиком десантно-штурмовой роты ВСУ, младшим сержантом Романом Воробьевым. Он погиб в результате полученного на фронте ранения. Роману было всего 30 лет.
Жители Килийской громады провожали защитника Украины живым коридором, передает Бессарабия INFORM.
Роман - родом из Килии Измаильского района Одесской области. До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он успешно работал за границей, но вернулся в Украину, чтобы встать на ее защиту.
Когда Роман Воробьев получил тяжелое ранение на передовой, медики одной из столичных больниц до последнего боролись за его жизнь. Но спасти не смогли – 18 мая сердце воина остановилось.
В последний путь Романа проводили 21 мая. Траурная процессия преодолела пешком около шести километров почти через весь город – от морга до Свято-Дмитровского храма.
Вдоль всего маршрута перед погибшим боевым медиком склоняли колено местные жители и устилали дорогу цветами.
Кроме родных и близких, попрощаться с Романом Воробьевым пришли его многочисленные друзья, знакомые, одноклассники, представители городского совета, приехали и побратимы.
"Гибнут лучшие", – говорили на церемонии прощания.
Похоронили защитника Украины Романа Воробьева на Новом кладбище.
Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Анатолий Дронь. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области.
Также в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.
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