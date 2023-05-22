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Воина провожали в последний путь на коленях: на фронте погиб боевой медик из Одесской области

Анна Ярославская
22 мая 2023, 09:00 обновлено 22 мая, 09:13
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Когда Роман Воробьев получил тяжелое ранение на передовой, медики до последнего боролись за его жизнь. Но спасти не смогли – 18 мая сердце воина остановилось.
Роман Воробьев
Романа Воробьева проводили в последний путь 21 мая / Коллаж: Главред, фото: bessarabiainform.com

В воскресенье, 21 мая, в Одесской области простились с боевым медиком десантно-штурмовой роты ВСУ, младшим сержантом Романом Воробьевым. Он погиб в результате полученного на фронте ранения. Роману было всего 30 лет.

Жители Килийской громады провожали защитника Украины живым коридором, передает Бессарабия INFORM.

Роман - родом из Килии Измаильского района Одесской области. До полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он успешно работал за границей, но вернулся в Украину, чтобы встать на ее защиту.

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Когда Роман Воробьев получил тяжелое ранение на передовой, медики одной из столичных больниц до последнего боролись за его жизнь. Но спасти не смогли – 18 мая сердце воина остановилось.

В последний путь Романа проводили 21 мая. Траурная процессия преодолела пешком около шести километров почти через весь город – от морга до Свято-Дмитровского храма.

Вдоль всего маршрута перед погибшим боевым медиком склоняли колено местные жители и устилали дорогу цветами.

Кроме родных и близких, попрощаться с Романом Воробьевым пришли его многочисленные друзья, знакомые, одноклассники, представители городского совета, приехали и побратимы.

"Гибнут лучшие", – говорили на церемонии прощания.

Похоронили защитника Украины Романа Воробьева на Новом кладбище.

  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com
  • Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым
    Прощание с боевым медиком Романом Воробьевым Фото: bessarabiainform.com

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Анатолий Дронь. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области.

Также в боях за свободу Украины погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери украинского кинорежиссера Олеся Санина. Кристофер погиб в бою 6 апреля в Бахмуте. Ему было 27 лет.

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