"В чем?": судья Тандыр хватался за сердце и не признал вину в убийстве нацгвардейца

Судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр решил не признавать свою вину в убийстве нацгвардейца прямо на блокпосту. Тандыр избежал ответа на вопрос перед заседанием, на котором ему должны были избрать меру пресечения. Видео уже разлетелось в Сети.
На видео видно, как к подозреваемому судье подошел журналист и спросил, признает ли тот свою вину в смертельной аварии, которая была совершена в состоянии алкогольного опьянения.
Однако Тандыр не нашел ничего лучше, чем просто ответить встречным вопросом "в чем?".
После этого Тандыр начал хвататься за сердце и говорить, что ему якобы плохо и в таком состоянии ему придется еще сидеть на заседании.
Смотрите видео с подозреваемым судьей Алексеем Тандыром:
Следует отметить, что прокуратура настаивает на удерживании Тандыра под стражей. Об этом заявила представительница ведомства Надежда Максимец на своей странице в Facebook.
"В ходатайстве просим избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Заседание запланировано на 20.00, ул. Владимирская, 15", – написала она.