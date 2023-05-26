В Киеве судья насмерть сбил Нацгвардейца на блокосту – УП

Председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, пишут журналисты Украинской правды.
В Киеве в ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины на блокпосту. Вероятно, Тандыр на момент дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, около полуночи 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области ехал на своем автомобиле марки Lexus по проспекту Берестейскому и насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.
Согласно данным источников издания, судья на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Виновник дорожно-транспортного происшествия задержан правоохранителями.