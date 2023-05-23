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Спас много военных в самых горячих точках: на фронте погиб известный львовский медик

Алёна Воронина
23 мая 2023, 08:40 обновлено 23 мая, 08:42
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Он сменил больницу на передовую в первый же день полномасштабного вторжения, чтобы спасать защитников Украины на поле боя.
Погибший боевой медик Александр Ильенко, свеча
Погибший боевой медик Александр Ирклиенко/ Лубенский горсовет, ua.depositphotos.com

На фронте погиб 46-летний военный медик, старший лейтенант медицинской службы Александр Ирклиенко, который был известным на Львовщине врачом-онкологом.

Медик спас много украинских военных, часто лично отправляясь в самые горячие точки для спасения раненых. Его жизнь оборвалась 19 мая. Во вторник, 23 мая, военного врача проведут в последний путь в его родном городе Лубны на Полтавщине, сообщает Лубенский горсовет.

Александр Иванович Ирклиенко родился в 1976 году в городе Лубны Полтавской области. После обучения в местном медицинском училище он поступил во Львовский национальный университет им. Даниила Галицкого.

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Был врачом-онкологом в Стрыйской центральной районной больнице, позже заведовал урологическим отделением. С 2018 года работал врачом урологом в Киеве.

Врач с первого же дня полномасштабного вторжения РФ в Украину сам пошел в военкомат и отправился на фронт боевым медиком. Сначала он был врачом в воинской части, позже – начальником медицинской службы.

В период с января по март 2023 года он находился на "нулевой" позиции, где происходили самые активные боевые действия. Он спас много украинских военных. Часто ради спасения раненых лично отправлялся в самые горячие точки, рискуя собственной жизнью.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты убили 23-летнего украинского легкоатлета Богдана Ходаковского. Он был снайпером и воевал в составе батальона "Айдар". Богдан был родом из города Узин, что в Белоцерковском районе Киевской области. Он с детства занимался спортом и стал чемпионом страны в прыжках с шестом.

Напомним, в боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Ярослав Ющенко. В свои 25 лет он уже был командиром противотанкового отделения взвода огневой поддержки. На передовой воевал с июля прошлого года.

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