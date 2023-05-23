В ВВС США рассказали, когда истребители F-16 прибудут в Украину

Пройдет как минимум "несколько месяцев", прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16. И это относительно короткие сроки.

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Когда истребители F-16 прибудут в Украину: ответ Пентагона / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, ОП

Передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев, и это в лучшем случае. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

По его словам, пройдет как минимум "несколько месяцев", прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16. А также необходимо проработать ряд деталей, прежде чем Военно-воздушные силы ВСУ смогут использовать западные самолеты в больших количествах, пишет CNN.

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"Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передавать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки ВВС Украины менее чем через несколько месяцев", - сказал Кендалл.

В то же время министр ВВС США в общении с журналистами из Defense Writers Group обратил внимание, что это все еще относительно короткие сроки, так как обычно требуется более 2 лет, чтобы обучить нового американского пилота работе с таким самолетом. Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который определенное время не летал, может занять до 5 месяцев.

Комментируя смену риторики Вашингтона относительно передачи Украине самолетов F-16 Кендалл заявил, что пришло время начать подготовку украинских военных на будущее.

"Украина останется независимым государством. Ей потребуется полный набор военных возможностей для удовлетворения своих требований, и поэтому пришло время начать думать о том, как эти Вооруженные Силы могут выглядеть и что они будут включать в себя в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

В течение нескольких месяцев США публично утверждали, что истребители не стоят на первом месте в списке приоритетов военной помощи Украине.

Высокопоставленные чиновники из США говорили, что Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, поскольку истребитель стоит слишком дорого. Как следствие на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 мая сказал, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников запустить обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлять западными истребителями, в том числе и F-16.

Журналисты NBC выяснили, что США и союзники собираются предоставить Украине боевые самолеты F-16.

Согласно их информации, истребители могут отправить Киеву не напрямую, а через посредников.

22 мая официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что в США готовятся передать Украине западные истребители F-16, которые необходимы для освобождения оккупированных территорий и победы в войне со страной-агрессором РФ. Эта передача истребителей может состояться уже в ближайшие месяцы.

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак считает, что истребители F-16 могут появиться в Украине осенью.

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