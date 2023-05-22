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У Лаврова испугались ударов с F-16 по оккупантам в Крыму и тревожно обратились к США

Андрей Ганчук
22 мая 2023, 11:12 обновлено 22 мая, 11:13
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В стране-агрессоре России боятся, что переданные Украине самолеты F-16, дескать, "будут взлетать с аэродромов стране НАТО, а за штурвалами появятся иностранцы".
Антонов, F-16
Удары с F-16 по Крыму станут, дескать, "нападением на Россию", считает Антонов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Российский посол в США Анатолий Антонов сказал, что удары Украины по оккупантам истребителями F-16 в захваченном Крыму будут восприниматься Москвой, дескать, "как удары по территории РФ". Штаты должны понимать, что Россия, в таком случае, примет, мол, "ответные меры". К тому же россияне опасаются, что боевая авиация, дескать, "будет взлетать с аэродромов НАТО с иностранными пилотами".

Как сообщает посольство агрессора России в США, Антонов обеспокоен тем, что Украина будет применять истребители F-16 по российским войскам на захваченном Крымском полуострове, которые Москва считает, мол, "своей территорией".

"Хотел бы предостеречь представителей администрации США от легкомыслия суждений по Крыму, особенно в части "благословения" на воздушные атаки на полуострове. Напомню, что удары по данной территории рассматриваются как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединены" Штаты полностью отдавали себе отчет в соответствующих мерах со стороны России", - заявил Антонов.

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"Дипломат" также опасается, что если Украина получит F-16, то самолеты будут взлетать с военных авиабаз НАТО, а за штурвалами будут иностранные пилоты, поскольку в Украине нет инфраструктуры, предназначенной для обслуживания боевой авиации Запада.

"Пока Вашингтон противостоит нам чужими руками, по "доверенности". Однако каждому специалисту известно, что в Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого количества пилотов и обслуживающего персонала тоже нет. Что будет, если американские истребители будут слетать с натовских" аэродромов, управляемые иностранными добровольцами?" – подчеркнул Анатолий Антонов.

Истребители F-16 для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 мая сказал, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников запустить обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлять западными истребителями, в том числе и F-16.

Журналисты NBC выяснили, что США и союзники собираются предоставить Украине боевые самолеты F-16.

Согласно их информации, истребители могут отправить Киеву не напрямую, а через посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку обучения украинских пилотов и назвал решение "историческим". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, подтвердил создание авиационной коалиции.

Советник министра обороны Юрий Сак считает, что первые истребители F-16 Украина может получить уже осенью. Ориентировочные сроки поставки самолетов – конец сентября – начало октября.

Смотрите видео, в котором Свитан заявил, что боевая авиация позволит Украине победить в войне с Россией уже до конца года:

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