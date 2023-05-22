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Ему было всего 23 года: под Бахмутом погиб молодой чемпион Украины по легкоатлетике

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2023, 18:25 обновлено 22 мая, 18:38
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Богдан Ходаковский был снайпером в батальоне "Айдар". Он погиб на фронте 15 мая.
Богдан Ходаковский
На фронте погиб 23-летний легкоатлет Богдан Ходаковский / коллаж: Главред, фото: Facebook

Российские оккупанты убили 23-летнего украинского легкоатлета Богдана Ходаковского. Он был снайпером и воевал в составе батальона "Айдар". Об этом сообщает Ukrainian Athletics.

Богдан был родом из города Узин, что в Белоцерковском районе Киевской области. Он с детства занимался спортом и стал чемпионом страны в прыжках с шестом.

В свои 22 года Богдан пошел защищать страну на фронте. Вместе с собратьями он выполнял сложные операции в районе Бахмута Донецкой области. Только 1 марта ему исполнилось 23 года.

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В конце апреле родные Богдана открыли сбор на дрон для бригады, однако 15 мая он погиб в бою с оккупантами.

Богдан Ходаковский
На фронте погиб 23-летний легкоатлет Богдан Ходаковский / фото: Facebook

"Очень трудно навеки прощаться с таким молодым парнем. Война унесла его в начале жизненного пути... Горечь от потери, боль, которая пронизывает, которую нельзя простить... Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего патриота!",- отреагировал земляк Богдана Игорь Иванченко.

Напомним, что в боях за свободу Украины погиб воин и волонтер из Буковины. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ.

На фронте погиб боевой медик из Одесской области. Когда Роман Воробьев получил ранение на передовой, медики до последнего боролись за его жизнь. Но спасти не смогли-18 мая сердце воина остановилось.

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