Ему было всего 23 года: под Бахмутом погиб молодой чемпион Украины по легкоатлетике

Российские оккупанты убили 23-летнего украинского легкоатлета Богдана Ходаковского. Он был снайпером и воевал в составе батальона "Айдар". Об этом сообщает Ukrainian Athletics.
Богдан был родом из города Узин, что в Белоцерковском районе Киевской области. Он с детства занимался спортом и стал чемпионом страны в прыжках с шестом.
В свои 22 года Богдан пошел защищать страну на фронте. Вместе с собратьями он выполнял сложные операции в районе Бахмута Донецкой области. Только 1 марта ему исполнилось 23 года.
В конце апреле родные Богдана открыли сбор на дрон для бригады, однако 15 мая он погиб в бою с оккупантами.
"Очень трудно навеки прощаться с таким молодым парнем. Война унесла его в начале жизненного пути... Горечь от потери, боль, которая пронизывает, которую нельзя простить... Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего патриота!",- отреагировал земляк Богдана Игорь Иванченко.
Напомним, что в боях за свободу Украины погиб воин и волонтер из Буковины. Свой последний бой Анатолий Дронь принял в Донецкой области. С 2014 года он занимался волонтерством, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ.
На фронте погиб боевой медик из Одесской области. Когда Роман Воробьев получил ранение на передовой, медики до последнего боролись за его жизнь. Но спасти не смогли-18 мая сердце воина остановилось.
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