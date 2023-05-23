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"Бавовна" в Белгороде: в центре города прогремел взрыв в здании ФСБ и МВД

Анна Ярославская
23 мая 2023, 06:41 обновлено 23 мая, 06:51
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Взрывчатку на административное здание сбросили с беспилотника. Официальные власти города пока никак не прокомментировали ситуацию.
Взрыв в Белгороде
В центре Белгорода прогремел взрыв / Фото: Sota

Поздно вечером 22 мая в центре Белгорода произошел взрыв и возгорание здания, где располагается региональное управление Федеральной службы безопасности, а также Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, взрывчатку на административное здание сбросили с беспилотника. Крыша строения сильно повреждена, из нее валил дым, пишут российские СМИ.

Как сообщает SOTA, удар по зданию ФСБ подтвердил провластный Telegram-канал "Рыбарь" (заблокирован на территории Украины – ред.), добавив, что атаковано также здание местного МВД.

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Информацию о взрыве в здании ФСБ также подтвердила "Readovka".

"В Белгороде, вероятно, на здание ФСБ сброшена взрывчатка с дрона. На крыше одной из построек виднеется дым. Дорога к зданию перекрыта. На месте уже находятся пожарные и оперативные службы", – пишет издание.

Официальные власти города пока никак не прокомментировали ситуацию. В частности, белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил лишь об атаках беспилотников в Грайвороне и поселке Борисовка. По его словам, обошлось без без пострадавших.

Что происходит в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области.

Кроме того, опубликованы кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако аутентичность видео подтвердить пока невозможно.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции принимают участие исключительно граждане РФ.

Жители страны-оккупанта массово бегут из родного государства на фоне атаки на Белгородскую область и заявлений властей о диверсионных группах в приграничных населенных пунктах.

Смотрите видео, как ополченцы России продвигаются по Белгородской области:

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