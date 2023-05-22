Огромные очереди, пробки и паника: россияне массово бегут из Белгорода

Видео с массовым бегством россиян из Белгорода поделились в социальных сетях.

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Паника в Белгороде / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Жители страны-оккупанта массово бегут из родного государства на фоне атаки на Белгородскую область и заявлений властей о диверсионных группах в приграничных населенных пунктах.

Вишенкой на торте стала частая "бавовна" и работа ПВО на территории РФ, которая не на шутку испугала ранее столь смелых россиян.

Люди начали убегать из соседней Белгородской области. Это подтверждают многочисленные видео из Белгорода, которые массово распространились в соцсетях.

видео дня

Огромные очереди на выезд из Белгорода / скриншот

Кроме того, россияне заметили колонну автобусов для эвакуации.

Автобусы едут на эвакуацию в Белгороде / скриншот

Что происходит в Белгородской области 22 мая

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области.

Кроме того, опубликованы кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако аутентичность видео подтвердить пока невозможно.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции принимают участие исключительно граждане РФ.

Смотрите видео, как ополченцы России продвигаются по Белгородской области:

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