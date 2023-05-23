События в Белгородской области вызвали панику в РФ – ISW

Рейд "РДК" и "ЛСР" на территорию России застал россиян врасплох, что повлекло панику в информпространстве РФ и критику за неукрепленные границы.

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События в Белгородской области вызвали панику в РФ/ Telegram Легион "Свобода России", скрин

Рейд бойцов "Российского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области страны-агрессора России вызвали панику в российском информационном пространстве. На российские власти и армию полилась критика за неспособность укрепить границы и слабость укреплений, которые были возведены в регионах.

Для РФ события в Белгородской области стали информационным потрясением. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что информационное пространство отреагировало паникой, фракционностью и несогласованностью. Часть российских провоенных блогеров зациклились на том, что "РДК" и "ЛСР" состоят в основном из россиян, они назвали этих бойцов "предателями России" и безосновательно обвинили в работе на ГУР, отмечают в ISW.

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Часть российский блогеров начала предполагать, что такая атака была совершена лишь для того, чтобы отвлечь внимание от событий в Бахмуте и посеять панику в информационном пространстве страны-агрессора РФ накануне возможного украинского контрнаступления.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) начал говорить, что он давно предупреждал о возможности совершения подобных рейдов. В то же время главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин воспользовался ситуацией, чтобы наброситься с обвинениями на российское правительство и обвинить его в содействии атаке своей бюрократической бездеятельностью, отмечают аналитики.

"Первая замеченная линия российских оборонительных укреплений пролегает, в частности, в 2 км от Горы-Подола, и предположение, что силам "РДК" удалось пробить оборонительную линию, подчеркивает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо оснащенными солдатами", – говорится в отчете ISW.

Такая реакция российских комментаторов свидетельствует о том, что эта атака застала их врасплох, добавляют аналитики.

Что происходило в Белгородской области 22 мая

22 мая утром в сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области.

Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Кроме того, опубликованы кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако аутентичность видео подтвердить пока невозможно..

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

В Кремле прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва.

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