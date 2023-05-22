Освобождение Белгородщины добровольцами: у Путина закатили истерику

Действия российских добровольцев Дмитрий Песков назвал прорывом "украинских диверсантов".

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У Владимира Путина прокомментировали начало активных боевых действий в Белгородской области / УНИАН, скриншот, коллаж Главред

В Кремле прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину доложено о попытке прорыва, сообщают российские пропагандисты.

При этом действия российских добровольцев из Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса он назвал прорывом "украинских диверсантов в Белгородскую область".

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"Цель украинской диверсии в Белгородской области – отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска (название Бахмута до переименования, - ред.)", — истерит Песков.

Вместе с тем он признал, что на территории Белгородской области развернулись активные боевые действия.

"Идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, сил и средств на месте достаточно", — добавил Песков.

Ситуация в Белгородской области

Напомним, утром 22 мая появилась информация о начале активных боевых действий в приграничных районах Белгородской области. При этом появились кадры рейда российских добровольцев по территории Брянщины и Белгородщины.

Отмечается, что в результате рейда добровольцев РФ был уничтожен контрольно-пропускной пункт на территории Белгородской области.

Отметим, что по данным Telegram-каналов, на территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия. Публикуются кадры со стрельбой и взрывами на Белгородщине.

В Сети публикуют кадры с передвижением военной техники через границу в Белгородской области. Однако подтвердить аутентичность видео не представляется возможным.

Позже появилась информация о том, что Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области.

В Сети также сообщают, что передовые отряды российских добровольцев уже находятся в населенном пункте Гора-Подол Белгородской области.

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