Освобождение Белгородщины добровольцами: у Путина закатили истерику

В Кремле прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину доложено о попытке прорыва, сообщают российские пропагандисты.
При этом действия российских добровольцев из Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса он назвал прорывом "украинских диверсантов в Белгородскую область".
"Цель украинской диверсии в Белгородской области – отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска (название Бахмута до переименования, - ред.)", — истерит Песков.
Вместе с тем он признал, что на территории Белгородской области развернулись активные боевые действия.
"Идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, сил и средств на месте достаточно", — добавил Песков.
Ситуация в Белгородской области
Напомним, утром 22 мая появилась информация о начале активных боевых действий в приграничных районах Белгородской области. При этом появились кадры рейда российских добровольцев по территории Брянщины и Белгородщины.
Отмечается, что в результате рейда добровольцев РФ был уничтожен контрольно-пропускной пункт на территории Белгородской области.
Отметим, что по данным Telegram-каналов, на территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия. Публикуются кадры со стрельбой и взрывами на Белгородщине.
В Сети публикуют кадры с передвижением военной техники через границу в Белгородской области. Однако подтвердить аутентичность видео не представляется возможным.
Позже появилась информация о том, что Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области.
В Сети также сообщают, что передовые отряды российских добровольцев уже находятся в населенном пункте Гора-Подол Белгородской области.
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