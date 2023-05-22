Добровольцы освобождают Белгородщину и поднимают оппозиционные флаги над городами РФ

Добровольцы призвали россиян, которые не согласны с действиями кремлевской хунты, следовать их примеру.

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Флаги свободной России в Белгородской области / t.me/legionoffreedom

Российские добровольческие подразделения сообщили о первых успешных действиях на территории РФ.

В частности, им уже удалось освободить несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом идет речь в сообщении в Telegram Легиона "Свобода России".

Российские добровольцы подчеркивают, что в российских городах начали поднимать флаги, которые символизируют "свободную Россию".

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Кроме того, они также призвали российских граждан, которые не согласны с действиями кремлевской хунты, следовать их примеру.

Подчеркивается, что флаги свободной России были вывешены над освобожденными городами Российской Федерации и это только начало их миссии.

"Первые флаги свободной России встретили рассвет над освобожденными городами. Поднимайте флаги и в своих городах. Свобода уже близко", — говорится в сообщении под постом.

"Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды", — добавили добровольцы РФ.

Легион "Свобода России" продвигается в Белгородской области / t.me/legionoffreedom

Ситуация в Белгородской области

Напомним, утром 22 мая появилась информация о начале активных боевых действий в приграничных районах Белгородской области. При этом появились кадры рейда российских добровольцев по территории Брянщины и Белгородщины.

Отмечается, что в результате рейда добровольцев РФ был уничтожен контрольно-пропускной пункт на территории Белгородской области.

Отметим, что по данным Telegram-каналов, на территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия. Публикуются кадры со стрельбой и взрывами на Белгородщине.

В Сети публикуют кадры с передвижением военной техники через границу в Белгородской области. Однако подтвердить аутентичность видео не представляется возможным.

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