'Россияне освобождают РФ': Жданов заявил, что в стране-агрессоре началась гражданская война

Военный эксперт подчеркнул, что события на границе с Украиной развиваются очень стремительно.

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Жданов заявил, что в РФ началась гражданская война / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред

События в Белгородской области свидетельствуют о том, что в стране-агрессоре России началась гражданская война. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале.

"Сегодня рано утром в Белгородской области начались боевые действия. Два формирования объявили, что они начинают освобождение РФ от путинского режима. Все прогнозируемо и предсказуемо. Вспомните первые месяцы войны, когда многие говорили, и я в том числе, что все закончится гражданской войной в РФ. Вот она – гражданская война в России. Россияне освобождают РФ от путинского режима. Чем не 1917 год?" - подчеркнул Жданов.

Как отметил военный эксперт, события на границе с Украиной развиваются очень стремительно. Сначала российские ополченцы начали с КПП в районе Гайворона, затем стали продвигаться в направлении Белгорода.

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"Последняя информация, которую я успел получить перед началом записи, – бои продолжаются за город Гайворон и за Гора-Подол", - рассказал Жданов.

По словам полковника запаса, изначально российское руководство отказывалось признавать наличие вооруженного противостояния. Однако, когда российские добровольцы задействовали танки, а в небе появились вертолеты, то в городе Белгород было созвано срочное заседание, объявлена тревога и начата эвакуация местного населения.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Кроме того, опубликовано кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако подлинность видео подтвердить пока невозможно. В Белгородской области слышны стрельба и взрывы.

Недавно стало известно, что Легион Свобода России и российский добровольческий корпус прошли населенный пункт Гора-Подол в Белгородской области и начал штурм населенного пункта Грайворон. Бойцы продолжают проводить свою военную операцию. Примечательно, что от Грайворона до Белгорода – 80 километров.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Смотрите видео - Белгородская область сейчас: слышны взрывы, регион охвачен паникой:

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