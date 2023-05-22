"Будут умирать там до последнего": Жданов заявил ,что "вагнеровцы" не смогут выйти из Бахмута

Военный эксперт выразил уверенность в том, что российские Генштаб и Министерство обороны не позволят "вагнеровцам" покинуть Бахмут.

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Жданов заявил ,что "вагнеровцы" не смогут выйти из Бахмута / Коллаж: Главред, фото: Главред, Facebook

Несмотря на заявления руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута 25 мая, "вагнеровцам" не дадут выйти из города. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале.

"Мы проводим успешные контратаки, имеем успех, развиваем его на фалангах к северу и югу от Бахмута. Кстати, южный выступ уже срезан полностью у Бахмута. Там есть угроза окружения регулярной российской армии. Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что уже есть угроза окружения Бахмута со стороны Вооруженных сил Украины. Здесь и кроется объяснение, почему Пригожин так спешит вывести остатки своей армии", - пояснил Жданов.

Военный эксперт выразил уверенность в том, что российские Генштаб и Министерство обороны не позволят "вагнеровцам" покинуть Бахмут. В частности, он отметил, что руководитель Генштаба Валерий Герасимов точно не допустит этого.

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"Из российского военного руководства никто не выпустит "вагнеровцев". Они будут умирать там до последнего. Их силы заканчиваются, продвигаться дальше в частный сектор и в сторону промышленных объектов, которые мы контролируем, они не будут. Усиливать их в самом Бахмуте российская армия тоже не будет, у Герасимова проблемы к северу и югу от Бахмута. Сейчас все силы и все резервы будут, скорее всего, брошены на оборону этого города", - отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Пригожин "выводит" вагнеровцев из Бахмута

Недавно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о "победе" в Бахмуте и заговорил о выводе своих наемников с 25 мая. Он утверждает, что после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора. По словам Пригожина, с 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на переднем крае не будет.

Как отметили в Институте изучения войны, заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об уходе его наемников из Бахмута может быть попыткой ввести в заблуждение силы обороны Украины. Кроме того, слова российских оккупантов о захвате города не имеют стратегического значения, поскольку не позволят истощенным силам оккупантов создать плацдарм для дальнейших наступательных операций. По словам экспертов, победа Пригожина, о которой он заявляет, является чисто символической, даже если она соответствует действительности.

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр подчеркнула, что информационные вбросы врага являются еще одной попыткой выдать желаемое за действительное. По ее словам, ВСУ сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута.

Смотрите видео о том, как Кремль разводит фейки о взятии Бахмута:

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