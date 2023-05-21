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Заявление Пригожина об уходе "вагнеровцев" из Бахмута может быть попыткой обмануть ВСУ - ISW

Анна Ярославская
21 мая 2023, 07:45 обновлено 21 мая, 07:55
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Последние несколько кварталов Бахмута, которые, по словам Пригожина, были захвачены, не являются важными ни с тактической, ни с оперативной точки зрения.
Заявление Пригожина об уходе 'вагнеровцев' из Бахмута может быть попыткой обмануть ВСУ - ISW
20 мая Пригожин заявил о захвате Бахмута Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Deepstate map

Заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об уходе его наемников из Бахмута может быть попыткой ввести в заблуждение силы обороны Украины. Кроме того, слова российских оккупантов о захвате города не имеют стратегического значения, так как не позволят истощенным силам оккупантов создать плацдарм для дальнейших наступательных операций. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

По словам экспертов, победа Пригожина, о которой он заявляет, является чисто символической, даже если она соответствует действительности, говорится в отчете ISW.

Последние несколько городских кварталов восточного Бахмута, которые, по словам главаря "вагнеровцев", были захвачены, не являются важными ни с тактической, ни с оперативной точки зрения. Захват этих кварталов в Бахмуте не дает российским войскам оперативно значимой территории для продолжения наступательных операций или какой-либо особо сильной позиции, с которой можно было бы защищаться от возможных украинских контратак".

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Отмечается также, что силы "Вагнера" вряд ли смогут успешно провести контролируемый выход из Бахмута.

"Вагнеровцы" также вряд ли смогут создать адекватную оборону или закрепить недавние достижения в Бахмуте, достаточные для предотвращения украинских контратак до 25 мая, даже если заявление Пригожина о выводе Вагнера соответствует действительности.

Украинские войска все еще находятся в Хромовом и Ивановском и ведут бои с российскими войсками в Бахмуте и вблизи него.

Пригожин фактически заявил, что силы его ЧВК проведут оперативную паузу, отдыхая и восстанавливая боеспособность в полевых тренировочных лагерях в неустановленных районах, вероятно, вдали от линии фронта.

В ISW считают, что заявление Пригожина о намерении отвести войска может быть грубой попыткой ввести в заблуждение украинские войска и заставить их провести контратаку через Бахмут.

Российское военное командование вряд ли сможет собрать достаточные силы, чтобы заменить "Вагнер" в Бахмуте и удержать свои фланги в пределах объявленного Пригожиным "окна" без передислокации российских войск из других районов.

Российским регулярным войскам, скорее всего, все равно придется перебрасывать дополнительные силы на бахмутское направление, даже если наемники "Вагнера" останутся в Бахмуте.

Ситуация в Бахмуте

20 мая Пригожин заявил о "победе" в Бахмуте и объявил о намерении выйти из города 25 числа этого месяца.

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что информационные вбросы врага являются еще одной попыткой выдать желаемое за действительное. По ее словам, ВСУ сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются, армия Украины удерживает ряд зданий. Украинские войска вытрепали боевиков ЧВК Вагнера – группировка близка к уничтожению. Поэтому их главарь Евгений Пригожин и заявил о якобы "взятии" Бахмута и "намерении" вывести своих боевиков из города до 25 мая.

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Заявление Пригожина об уходе "вагнеровцев" из Бахмута может быть попыткой обмануть ВСУ - ISW

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