Россияне 'захватили Бахмут': Маляр опровергла информацию

Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины.

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/ коллаж Главред: фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, Twitter

Российские оккупанты постоянно утверждают о якобы "полном контроле" над Бахмутом, что в Донецкой области. Информационные вбросы врага являются еще одной попыткой выдать желаемое за действительное.

"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, в них всегда идет информационный фальстарт - выдают желаемое за действительное и объявляют ранее те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", - об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона Единственные новости.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что ВСУ сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута. Между тем страна-оккупант Россия действительно больше всего концентрирует информационные усилия и военных именно на этом направлении.

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"Вместо этого в Марьинке и Авдеевке такие же бои продолжаются. Врага задача взять их под контроль, поэтому они очень ожесточенно воюют и там", - добавила Маляр.

По словам Маляр, несмотря на то, что россиян больше по числу и оружию, но наши воины мощно останавливают врага.

Вооруженные силы Украины выполнили ряд задач на Бахмутском направлении:

уничтожили профессиональный состав"Вагнера";

уменьшили наступательный потенциал россиян;

остановили продвижение врага вглубь территории Украины.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что уже захвачено более 10 позиций врага, ВСУ пошли в наступление под Бахмутом. Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.

Под Бахмутом освобождено 20 квадратных километров территорий. На Бахмутском направлении ВСУ реализуют комплекс мер оборонительной операции, подчеркнула Анна Маляр.

ВСУ наступают уже 3 дня, а "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

ВСУ ликвидировали двух российских полковников в боях под Бахмутом. Ликвидацию российских полковников подтвердили в Минобороны страны-агрессора России.

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