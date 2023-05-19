'Любимое дело оккупантов': ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

Российские оккупанты намеренно атакуют Украину ракетами и дронами именно ночью. Но кроме попытки истощить украинскую ПВО Россия преследует еще одну цель.

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В ВСУ объяснили, почему РФ снова наносит удары по Украине по ночам/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия преследует две цели своими атаками на Украину, которые она осуществляет по ночам с применением ракет и дронов-камикадзе. Во-первых, российские захватчики пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону.

При этом ракеты и дроны запускают именно ночью, чтобы их труднее было обнаружить. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Вторая цель российских оккупантов – внести раскол в украинское общество в условиях ожидания контрнаступления ВСУ. Захватчики пытаются расшатать ситуацию внутри Украины.

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"Враг продолжает давить на нас по ночам. Любимое дело на данном этапе. Ночью немного труднее обнаруживать цели. Попытка внести раскол в общество в ожидании того самого активного развития событий на линии фронта и попытка расшатать внутреннее состояние в стране – Где же оно? Где же та победа", – отмечает Гуменюк.

Она напомнила, что украинцы переживали подобное, когда ждали освобождения Херсона от российских оккупантов.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Гуменюк подчеркнула, что "всему свое время", и что "в военном деле есть моменты, когда сохраняется абсолютная тишина", чтобы потом получить ожидаемые положительные результаты.

Удары ракетами и дронами по Украине

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в последние недели использовали американский зенитно-ракетный комплекс Patriot не только для того, чтобы сбить российские ракеты во время массированных атак оккупантов. Воины Украины уже успели "приземлить" с помощью этой системы по крайней мере один российский истребитель, пишет CNN.

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что РФ не меняла тактику ракетных обстрелов Украины. По словам представителя ВС, основными целями оккупантов являются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника ВСУ.

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