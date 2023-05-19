В ВСУ раскрыли тактику ракетных ударов РФ по Украине и назвали вероятные цели

Ракетные обстрелы территории Украины российскими оккупантами прокомментировал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
РФ не изменяла тактику ракетных обстрелов Украины, рассказал он в комментарии РБК-Украина.
Кроме того, по словам представителя ВС, основными целями оккупантов являются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника ВСУ.
"Ошибочно говорить о том, что враг изменил тактику ракетных атак. Можно говорить об изменении вектора атак, интенсивности, характера целей", — сказал он.
Говоря о тактике ракетных ударов РФ по Украине спикер Командования Воздушных сил ВСУ уточнил, что она остается неизменной - комбинация различных способов поражения, чтобы рассредоточить внимание нашей противовоздушной обороны.
"Сейчас у россиян есть определенные цели, у каждой свой приоритет - это наши военные объекты, объекты критической инфраструктуры, важные стратегические объекты, оборонные предприятия, склады, скопления войск и особенно западная техника и боеприпасы", — добавил Игнат.
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Воздушные атаки РФ
Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.
В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 18 мая российские оккупанты выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.
16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.
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