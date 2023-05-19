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В ВСУ раскрыли тактику ракетных ударов РФ по Украине и назвали вероятные цели

Алексей Тесля
19 мая 2023, 09:42 обновлено 19 мая, 09:48
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Можно говорить об изменении вектора атак РФ и их интенсивности, пояснил Юрий Игнат.
Игнат, ракета
Юрий Игнат прокомментировал ракетные удары РФ / коллаж фото АрмияИнформ и Генштаб ВСУ

Ракетные обстрелы территории Украины российскими оккупантами прокомментировал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

РФ не изменяла тактику ракетных обстрелов Украины, рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, по словам представителя ВС, основными целями оккупантов являются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника ВСУ.

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"Ошибочно говорить о том, что враг изменил тактику ракетных атак. Можно говорить об изменении вектора атак, интенсивности, характера целей", — сказал он.

Говоря о тактике ракетных ударов РФ по Украине спикер Командования Воздушных сил ВСУ уточнил, что она остается неизменной - комбинация различных способов поражения, чтобы рассредоточить внимание нашей противовоздушной обороны.

"Сейчас у россиян есть определенные цели, у каждой свой приоритет - это наши военные объекты, объекты критической инфраструктуры, важные стратегические объекты, оборонные предприятия, склады, скопления войск и особенно западная техника и боеприпасы", — добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Воздушные атаки РФ

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 18 мая российские оккупанты выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.

16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Больше новостей:

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