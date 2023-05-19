Украина сбила российский истребитель с помощью ЗРК Patriot – CNN

Российский самолет, который взял на прицел Patriot, совершал бомбардировку, чтобы запустить ракеты по украинским целям.

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При помощи ЗРК Patriot защитники Украины сбили российский истребитель - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

Силы обороны Украины в последние недели использовали американский зенитно-ракетный комплекс Patriot не только для того, чтобы сбить российские ракеты во время массированных атак оккупантов. Воины Украины уже успели "приземлить" с помощью этой системы по крайней мере один российский истребитель.

Об этом пишет CNN в материале о том, как Украина активизирует кампанию по лоббированию передаче ВСУ истребителей F-16. Издание сослалось на данные от представителей Министерства обороны США и сотрудников Конгресса и не уточнило детали.

Журналисты напомнили, что 18 мая страна-агрессор Россия нанесла "беспрецедентную" серию ракетных пусков по Киеву. Это произошло всего через несколько дней после того, как РФ обстреляла столицу шестью гиперзвуковыми ракетами "Кинджал", направленными на уничтожение систем ПВО Patriot.

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"Представители Министерства обороны и сотрудники Конгресса сообщили CNN, что украинские войска в последние недели использовали ЗРК Patriot американского производства, чтобы сбить по крайней мере один российский истребитель. Российские самолеты в основном остаются за своими оборонительными линиями, что затрудняет для Украины нацеливание на них с помощью систем меньшей дальности, таких как NASAMS", – говорится в материале.

"Российский самолет, который взял на прицел Patriot, совершал бомбардировку, чтобы запустить ракеты по украинским целям", - говорится в сообщении.

Отметим, что в сводках Генштаба ВСУ о потерях оккупационных войск РФ в ходе войны в последнее время не было упоминаний о том, что к списку добавился еще один сбитый российский самолет.

Официальные лица США заявили CNN, что украинцы несут ответственность за принятие собственных решений о ведении огня после того, как Запад предоставил системы Patriot, и украинцы сами решают, когда и как задействовать Patriot для защиты своего народа.

При этом сотрудники Конгресса утверждают, что истребители облегчили бы Украине задачу по нацеливанию на российские самолеты без необходимости расходовать дорогостоящие боеприпасы Patriot, предназначенные для перехвата баллистических ракет.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Повреждение системы Patriot - что известно

Ночью во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

В Минобороны страны-агрессора заявили, что "Кинжал" попал по Patriot.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на такое утверждение спикера российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова.

"Пресс-служба Минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; ее государственные СМИ и пресс-секретарь Минобороны Конашенков более чем адекватны", – говорится в Twitter МО Украины.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат успокоил украинцев, объяснив, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно.

"Я хочу сказать: не переживайте за судьбу Patriot", - сказал он.

18 мая заместитель спикера Пентагона Сабина Сингх сообщила, что систему ПВО Patriot уже починили. Она находится в полной боевой готовности.

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