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Систему Patriot, которую "уничтожили" оккупанты, уже починили - Пентагон

Ангелина Подвысоцкая
18 мая 2023, 21:35 обновлено 18 мая, 21:51
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Зенитный ракетный комплекс Patriot уже находится в полной боевой готовности.
Patriot
Поврежденную систему Patriot уже починили / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

Систему ПВО Patriot, об "уничтожении" которой говорили российские оккупанты, уже починили. Она находится в полной боевой готовности. Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабина Сингх, сообщает корреспондент Европейской правды.

Таким образом США официально подтвердили, что система Patriot получила повреждения во время ракетной атаки 16 мая.

"Могу подтвердить, что одна система Patriot была повреждена, но теперь она починена и находится в полностью рабочем состоянии", – сказала она.

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Сабина Сингх заявила, что речь шла о "незначительных повреждениях".

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