"Расстреляем, как в тире": у армии РФ в Бахмуте есть только 2 варианта действий – Свитан

Если российские оккупанты не отойдут из Бахмута, уже скоро они могут оказаться под огнем защитников Украины и быть полностью уничтоженными.

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В армии РФ осталось лишь 2 варианта действий в Бахмуте/ 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

У армии страны-агрессора России есть только два варианта действий в Бахмути в Донецкой области: либо российские оккупанты выйдут из города и отойдут на стартовые позиции в район Попасной, либо останутся там и будут полностью уничтожены.

Украинские военные смогут выбивать российских захватчиков из Бахмута, заняв выгодные позиции. А россияне при этом окажутся в невыгодной для себя ситуации и будут, словно мишень в тире. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан интервью Главреду.

"На Бахмутском направлении мы начали занимать высоты, которые удерживали ранее. Мы отошли на западную часть Бахмута под прикрытие высот Часового Яра и Хромового. Далее пошло движение со стороны Часового Яра на Клещиевку по высотам в обход Бахмута для окружения города", – отмечает Свитан.

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Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По словам эксперта, если российские захватчики всё-таки выберут первый вариант и будут выводить свои войска из Бахмута, то им также придется вывести войска из Соледара.

"У российской армии есть два варианта действий. Первый – отойти на стартовые позиции в район Попасной. В случае ухода войска будут выведены не только из Бахмута, но и из Соледара. Они вернутся на прежние позиции, чтобы выровнять фронт. По законам ведения войны, им надо выровнять фронт от Горловки через Попасную на Лисичанск и занять оборонительные позиции. Второй вариант предусматривает удерживание россиянами части района Бахмута, в результате чего их уничтожат. В такой ситуации им нужно будет принять для себя решение", – рассказал Свитан.

Полковник запаса отмечает, что украинским военным даже не придется заходить в Бахмут, они просто могут обойти город по высотам. Сейчас уже получается накрывать часть Бахмута со стороны Часового Яра, а после занятия защитниками Украины всех высот они смогут накрывать весь Бахмут и расстреливать российских оккупантов как в тире. По словам Свитана, для этого подтянется артиллерия, но штурмовать Бахмут никто не будет, поскольку это бессмысленно.

"После уничтожения последнего россиянина, последнего зайца, который там останется, начнется зачистка Бахмута штурмовыми ротами. Подобные задачи выполняют, в основном, роты Нацгвардии. Действовать настолько по-дурацки, как это делали русские, когда выдавливали наши части из Бахмута, мы точно не будем. В этом нет необходимости", – отметил полковник запаса.

Смотрите видео, что полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в интервью Главреду о контрнаступлении ВСУ и о том, почему такое наступление будет не одно:

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что 18 мая Вооруженные силы Украины отбили все атаки на Бахмут. Как рассказала заместитель министра обороны Анны Маляр, на отдельных участках есть продвижение украинских войск. По состоянию на 19:00 18 мая украинские военные контролируют юго-западную часть Бахмута.

Ранее полковник запаса Роман Свитан отмечал, что перед ВСУ в районе Бахмута стоит задача не столько полного контроля над остатками городской застройки, а сколько в занятии ключевых высот и в уничтожении российских войск в том районе. Ключевая задача любой армии – уничтожение войск противника, в очередной раз напомнил Свитан.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил Минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций.

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