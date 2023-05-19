УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Расстреляем, как в тире": у армии РФ в Бахмуте есть только 2 варианта действий – Свитан

Алёна Воронина
19 мая 2023, 09:05 обновлено 19 мая, 09:05
254
Если российские оккупанты не отойдут из Бахмута, уже скоро они могут оказаться под огнем защитников Украины и быть полностью уничтоженными.
Украинские военные, Бахмут, Роман Свитан
В армии РФ осталось лишь 2 варианта действий в Бахмуте/ 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

У армии страны-агрессора России есть только два варианта действий в Бахмути в Донецкой области: либо российские оккупанты выйдут из города и отойдут на стартовые позиции в район Попасной, либо останутся там и будут полностью уничтожены.

Украинские военные смогут выбивать российских захватчиков из Бахмута, заняв выгодные позиции. А россияне при этом окажутся в невыгодной для себя ситуации и будут, словно мишень в тире. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан интервью Главреду.

"На Бахмутском направлении мы начали занимать высоты, которые удерживали ранее. Мы отошли на западную часть Бахмута под прикрытие высот Часового Яра и Хромового. Далее пошло движение со стороны Часового Яра на Клещиевку по высотам в обход Бахмута для окружения города", – отмечает Свитан.

видео дня

Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По словам эксперта, если российские захватчики всё-таки выберут первый вариант и будут выводить свои войска из Бахмута, то им также придется вывести войска из Соледара.

"У российской армии есть два варианта действий. Первый – отойти на стартовые позиции в район Попасной. В случае ухода войска будут выведены не только из Бахмута, но и из Соледара. Они вернутся на прежние позиции, чтобы выровнять фронт. По законам ведения войны, им надо выровнять фронт от Горловки через Попасную на Лисичанск и занять оборонительные позиции. Второй вариант предусматривает удерживание россиянами части района Бахмута, в результате чего их уничтожат. В такой ситуации им нужно будет принять для себя решение", – рассказал Свитан.

Полковник запаса отмечает, что украинским военным даже не придется заходить в Бахмут, они просто могут обойти город по высотам. Сейчас уже получается накрывать часть Бахмута со стороны Часового Яра, а после занятия защитниками Украины всех высот они смогут накрывать весь Бахмут и расстреливать российских оккупантов как в тире. По словам Свитана, для этого подтянется артиллерия, но штурмовать Бахмут никто не будет, поскольку это бессмысленно.

"После уничтожения последнего россиянина, последнего зайца, который там останется, начнется зачистка Бахмута штурмовыми ротами. Подобные задачи выполняют, в основном, роты Нацгвардии. Действовать настолько по-дурацки, как это делали русские, когда выдавливали наши части из Бахмута, мы точно не будем. В этом нет необходимости", – отметил полковник запаса.

Смотрите видео, что полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в интервью Главреду о контрнаступлении ВСУ и о том, почему такое наступление будет не одно:

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что 18 мая Вооруженные силы Украины отбили все атаки на Бахмут. Как рассказала заместитель министра обороны Анны Маляр, на отдельных участках есть продвижение украинских войск. По состоянию на 19:00 18 мая украинские военные контролируют юго-западную часть Бахмута.

Ранее полковник запаса Роман Свитан отмечал, что перед ВСУ в районе Бахмута стоит задача не столько полного контроля над остатками городской застройки, а сколько в занятии ключевых высот и в уничтожении российских войск в том районе. Ключевая задача любой армии – уничтожение войск противника, в очередной раз напомнил Свитан.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил Минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций.

Читайте также:

война в Украине Бахмут вторжение России новости Донбасса Роман Свитан
Реклама

Главное за день

Зеленский приедет на саммит Большой семерки в Хиросиму

Зеленский приедет на саммит Большой семерки в Хиросиму

09:52 Украина
"Расстреляем, как в тире": у армии РФ в Бахмуте есть только 2 варианта действий – Свитан

"Расстреляем, как в тире": у армии РФ в Бахмуте есть только 2 варианта действий – Свитан

09:05 Украина
"Путин должен сдаться или повторить судьбу Гитлера": Кислица жестко присадил РФ на заседании Совбеза ООН

"Путин должен сдаться или повторить судьбу Гитлера": Кислица жестко присадил РФ на заседании Совбеза ООН

08:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:52

Зеленский приедет на саммит Большой семерки в Хиросиму

09:42

В ВСУ раскрыли тактику ракетных ударов РФ по Украине и назвали вероятные цели

09:14

Летом украинцам повысят пенсии: кого коснется индексация и на сколько вырастут выплатыВидео

09:05

Без лишних хлопот и с минимальными затратами: как утилизировать содержимое дачного туалета

09:05

"Расстреляем, как в тире": у армии РФ в Бахмуте есть только 2 варианта действий – СвитанВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:01

Только гении заметят жирафа за 7 секунд: сложная головоломка на внимательность

08:49

Лукашенко и Гаага: доживет ли белорусский диктатор до суда - МаломужВидео

08:41

Шольц назвал Россию угрозой всему миру

08:25

Гороскоп на сегодня 19 мая 2023: Рыбам – стресс, Тельцам - творчество

Реклама
08:20

Бахмут – хороший полигон для уничтожения российской армиимнение

08:14

Что нельзя ставить на заставку телефона, чтобы не навредить себе и близким

08:03

"Путин должен сдаться или повторить судьбу Гитлера": Кислица жестко присадил РФ на заседании Совбеза ООН

07:55

Украина сбила российский истребитель с помощью ЗРК Patriot – CNN

07:21

Находчивые граждане СССР клали кирпич в бачок унитаза: зачем так делали

07:20

Пригожин признал провал "вагнеровцев" в Бахмуте - ISWВидео

06:39

Ночная атака на Киев: оккупанты применили дроны "Шахед", все цели уничтожены силами ПВО

06:20

Россия уже проиграла воздушный бой с Украиноймнение

05:30

Как приготовить куриную печень быстро и вкусно: полезные советы

05:00

Хотел усыновить ребенка, но не успел: оккупанты убили харьковского волонтера

04:42

Гороскоп на июнь 2023 для Стрельцов: что принесет первый месяц летаВидео

Реклама
03:52

Обратная сторона драки: Бритни Спирс показала, как нежно мирится с мужемВидео

03:22

"Украинская армия 10 лет будет в боевом режиме": Свитан назвал реальные сроки окончания войныВидео

03:20

3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстроВидео

03:10

"Ребята будут разрывать "соседей": астролог назвала месяц позора для России - гороскоп для ВСУВидео

02:52

Секретный рецепт СССР: почему тогда шашлык мариновали именно в уксусе

02:20

"России выгодно, чтобы Украина сбивала больше "Шахедов": эксперт объяснил тактику РФВидео

01:35

Свитан пояснил, что для чего ВСУ нужно наступление в Бахмуте

01:02

Нежнейшее мясо с хрустящей корочкой сведет с ума: как запечь курицу на банке

00:51

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

00:45

Не каждый может справиться: языковед Авраменко подготовил безумный тест на знание украинского языкаВидео

18 мая, четверг
23:52

Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева

23:42

Роман Цимбалюк. Вместо белого пальто Скабеева примеряла белые тапочкиВидеоблоги

23:22

На Гребенщикова составили протокол за правду о войне

23:07

Когда будет контрнаступление ВСУмнение

23:06

РФ хочет ударить по западным объектам инфраструктуры: Уоллес назвал оружие, которое применит Путин

22:54

"Боже, это кто?": россияне не узнали известную певицу после пластики на собственном дне рожденияВидео

22:46

Россия ведет большую стратегическую подготовку к новым наступательным операциям - МаломужВидео

21:52

Лучшая из лучших: Джамала попала в тройку самых ярких победителей ЕвровиденияВидео

21:46

Готовим наступление: Зеленский срочно собрал военный кабинетВидео

21:35

Систему Patriot, которую "уничтожили" оккупанты, уже починили - Пентагон

Реклама
21:33

На Луганщине нацгвардеец с позывным "Лютый" ловко приземлил редкий российский БПЛАВидео

21:14

Почему 20 мая комнатные цветы могут принеси большие беды: приметы и что нельзя делатьВидео

21:00

Пентагон переоценил стоимость оружия: у США еще есть деньги для военной помощи - Reuters

20:51

Максим Галкин похвастался худенькими ножками Аллы Пугачевой

20:30

Как правильно ругаться на украинском: интересный урок от АвраменкоФотоВидео

20:21

Столтенберг назвал месяц, когда вопрос передачи Украине истребителей сдвинется с мертвой точкиВидео

20:18

ВСУ серьезно продвигаются: Маляр рассказала о ситуации в БахмутеВидео

20:06

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

19:59

Екатерина Репяхова удивила странным обещанием после скандала со спецпропуском

19:57

Глава Минобороны Норвегии сделал странное заявление о передаче Украине F-16Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять