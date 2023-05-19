Свитан пояснил, что для чего ВСУ нужно наступление в Бахмуте

Ключевая задача любой армии – уничтожение войск противника, в очередной раз напомнил известный военный эксперт Роман Свитан.

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Роман Свитан спрогнозировал будущие бои в Бахмуте / Коллаж Главред, фото скриншот, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Перед ВСУ в районе Бахмута стоит задача не столько полного контроля над остатками городской застройки, а сколько в занятии ключевых высот и в уничтожении русских войск в том районе. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Нам даже не нужно брать Бахмут под контроль. Задача – занять высоты и уничтожать российские войска. Ключевая задача любой армии – уничтожение войск противника, а освобождение городов и территорий является следствием ее реализации. Можно вообще ничего не делать: достаточно обойти Бахмут по высотам, организовать полуокружение города, выставить батарею и уничтожать там хоть всю российскую армию, что в итоге и приведет к освобождению Бахмута", − сказал он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия. видео дня

По оценкам Свитана, в районе Бахмута ВСУ в среднем каждый день уничтожают от полутора до двух сотен русских оккупантов.

"Конечно, я утрирую, но задача стоит именно такая. Сейчас Бахмут – хороший полигон для уничтожения российской армии. Они бросают в эту топку свои части, а мы минусуем примерно 150-200 человек в сутки двухсотыми или трехсотыми. Механизм хорошо работает, его можно оставить вплоть до полной победы. Дальше все будет зависеть от оперативной обстановки. Если им надоест биться лбом о стену и они отойдут, мы будем двигаться в сторону Попасной. Пока этот плацдарм на Бахмутском направлении работает, мы будем им пользоваться", − подытожил он.

Смотрите полно видео интервью Главреду Романа Свитана:

Ситуация в Бахмуте

16 мая британская разведка сообщила, что Вооруженные силы Украины оттеснили российских оккупантов к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Это позволило восстановить линию снабжения.

По данным разведки, наемники ЧВК "Вагнера" продолжают постепенно продвигаться в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического успеха, стабилизировав фланги.

15 мая представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что бойцы армии Украины показали свою способность сражаться в очень сложных условиях и уничтожать врага. В Бахмуте удалось добиться частичного успеха в наступательных действиях в рамках военной операции по обороне города. В координации с командирами на местах приняты все необходимые решения и отработаны сценарии. Ситуация остается сложной, российские оккупанты подтягивают своих штурмовиков.

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