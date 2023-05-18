Будет два контрнаступления: летом зайдем в Крым, а осенью пойдем на Донбасс через Россию - Свитан

Украине понадобится провести минимум два контрнаступления, поскольку одной операции недостаточно, чтобы выйти на границы 1991 года, убежден Роман Свитан.

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Армия Украины для прорыва в Крым нанесет удар по российской группировке на юге численностью 150 тысяч войск – Свитан / Главред

Масштабное контрнаступление армии Украины – самое ожидаемое событие на войне с агрессором Россией. Украинский народ уже показал силу, волю, стремление к освобождению территорий и сумел отстоять свое государство. Силы обороны ведут наступательные действия на Бахмутском направлении, в тяжелых боях им удалось отбросить оккупантов с тактически важных позиций. В России опасаются наступления ВСУ, поскольку оно может привести к необратимым последствиям не только для оккупантов, но и правящего режима Владимира Путина в Кремле.

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, когда силы обороны Украины перейдут к масштабной контрнаступательной операции, оценил перспективы окружения войск РФ в Бахмуте, объяснил, почему Украину ждет минимум несколько контрнаступлений, назвал вероятные сценарии освобождения Крыма и Донбасса и сделал прогноз о возвращении ВСУ всех украинских территорий до конца 2023 года.

Силы обороны Украины усилили свои действия на фронте и работают над улучшением позиций. Президент Зеленский заявил, что для перехода в контрнаступление нужно подождать еще немного времени. Как вы считаете, когда ВСУ могут перейти в полномасштабное контрнаступление и что для этого нужно?

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Контрнаступление ВСУ уже началось, и такие мероприятия, как разведка боем, которая сейчас проводится, это очень затратные вещи. Просто так она может проводиться разве что на локальном уровне. Разведка боем идет по всей линии фронта – от Херсона до Купянска. В некоторых локальных точках она переходит с тактического на оперативный уровень действий, что мы наблюдаем в районе Бахмута, Орехово и Угледара. События на Бахмутском направлении можно назвать широкомасштабными оперативными действиями.

Идет обработка и подготовка поля боя. Наши беспилотники начали уничтожать логистические цепочки поставок топлива, дальнобойные средства поражения поработали по Луганску, Мариуполю и Мелитополю. Это очень важно. Подобные действия проводятся в течение месяца, после чего начнется следующая часть наступления – прорыв. Тогда будет прорыв второй-третьей линий обороны на 30 километров от линии фронта. Такие действия станут заметны сразу.

Мы все ждем прорыва, который будет уже в течение месяца наступления. Наступательные действия длятся уже как минимум неделю. Они начались примерно после 7 мая, когда земля более-менее подсохла и появилась возможность использовать технику. Поэтому ориентировочно до 7 июня будут один или несколько прорывов. Туда устремятся наши уже подготовленные резервы. Все зависит от плана командующего и его замыслов.

Нам надо еще поработать над некоторыми вопросами. Для прорывов у нас все уже есть. Запад в рамках договоренностей с Украиной завершает отправки нужного нам оборудования. Я говорю не об истребителях F-16 или, например, танках Abrams, поскольку они пригодятся уже ко второму этапу наступления. Сейчас подвозится техника для прорыва, который произойдет до начала или первой декады июня.

Украинские войска на Бахмутском направлении достигли продвижения и отвоевали ряд позиций у российских оккупантов. Как вы думаете, каким образом в дальнейшем будут развиваться события в Бахмуте? Войска России ждет окружение?

На Бахмутском направлении мы начали занимать высоты, которые удерживали раньше. Мы отошли на западную часть Бахмута под прикрытие высот Часова Яра и Хромово. Дальше пошло движение со стороны Часова Яра на Клещеевку по высотам в обход Бахмута для окружения города.

У российской армии есть два варианта действий.

Первый – отойти на стартовые позиции в район Попасной. В случае ухода войска будут выведены не только из Бахмута, но и из Соледара. Они вернутся на прежние позиции, чтобы выровнять фронт. По законам ведения войны, им нужно выровнять фронт от Горловки через Попасную на Лисичанск и занять оборонительные позиции.

Второй вариант предполагает удержание россиянами части района Бахмута, вследствие чего их уничтожат. В такой ситуации им нужно будет принять для себя решение.

Мы даже не будем заходить в Бахмут и обойдем его по высотам. Уже сейчас мы накрываем часть Бахмута со стороны Часова Яра, а после занятия всех высот будем накрывать весь Бахмут и как в тире расстреливать российские части. Для этого подтянется артиллерия. Но штурмовать Бахмут никто не будет, поскольку это бессмысленно.

После уничтожения последнего россиянина, последнего зайца, который там останется, начнется зачистка Бахмута штурмовыми ротами. Подобные задачи выполняют, в основном, роты Нацгвардии. Действовать настолько по-дурацки, как это делали россияне, когда выдавливали наши части из Бахмута, мы точно не будем. В этом нет необходимости.

Какие преимущества получат ВСУ после взятия под контроль Бахмута?

Нам даже не нужно брать Бахмут под контроль. Задача – занять высоты и уничтожать российские войска. Ключевая задача любой армии – уничтожение войск противника, а освобождение городов и территорий является следствием ее реализации. Можно вообще ничего не делать: достаточно обойти Бахмут по высотам, организовать полуокружение города, выставить батарею и уничтожать там хоть всю российскую армию, что в итоге и приведет к освобождению Бахмута.

Конечно, я утрирую, но задача стоит именно такая. Сейчас Бахмут – хороший полигон для уничтожения российской армии. Они бросают в эту топку свои части, а мы минусуем примерно 150-200 человек в сутки двухсотыми или трехсотыми. Механизм хорошо работает, его можно оставить вплоть до полной победы.

Дальше все будет зависеть от оперативной обстановки. Если им надоест биться лбом о стену и они отойдут, мы будем двигаться в сторону Попасной. Пока этот плацдарм на Бахмутском направлении работает, мы будем им пользоваться.

Вопрос решения проблемы Бахмута для ВСУ – дело одного-двух месяцев?

Это вопрос нескольких недель. Как только мы пойдем на прорыв, который, скорее всего, будет даже не в районе Бахмута, и не на Донецком фронте в целом, а, возможно, на Луганском, Запорожском или Херсонском направлениях, противнику придется выводить свои войска из Бахмута.

В сложившейся ситуации россияне будут пытаться купировать украинский прорыв и остановить наши войска. Противник столкнется с нехваткой частей и перебросит основные силы и боеприпасы из Бахмута в зону прорыва.

Поэтому, думаю, до первой декады июня вопрос Бахмута будет решен.

В ГУР Минобороны заявили, что Россия на оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей сосредоточила около 152 тысяч войск и будет держать "оборону". На что способны оккупанты с такой численностью войск? Как они будут пытаться помешать контрнаступлению ВСУ?

Российские войска могут закопаться и попытаться удержать наступающие силы ВСУ. Других вариантов у них нет. Удержать юг противнику будет невозможно. Если говорить с военной точки зрения и посмотреть на карту, становится понятно, что линия фронта – узкая полоса, которая прижата к двум морям. Ее никак не удержать, ни одна армия не может этого сделать. Тем более прижатые к морю приазовские степи – ровная, как стол, поверхность.

Противник способен разве что снизить скорость продвижения сил обороны Украины, сжигая свои гарнизоны. У россиян на юге есть две линии фронта – вдоль Херсонского фронта (в направлении Днепра, Каховки и Каховского водохранилища) и вдоль Запорожского фронта. Далее, на глубине до 100 километров, они создали так называемую очаговую гарнизонную систему обороны, которая предполагает круговую оборону рассредоточенных частей в селах.

Таким образом, ВСУ придется возиться с каждым таким гарнизоном. Российские войска придется либо окружать, либо уничтожать. Они рассчитывают, что в подобной ситуации скорость движения украинских сил обороны замедлится.

Именно в таком режиме россияне будут выполнять свои оборонительные задачи.

Я сначала думал, что у противника на военном уровне все-таки больше способностей моделировать прогнозы. Предполагал, что они попытаются спасти свои подразделения и выведут с Херсонского и Запорожского направлений 150 тысяч военных. Однако россияне на юге закапываются, и, судя по всему, военно-политическое руководство России приняло решение скормить войне эти 150 тысяч военных и не допустить их ухода с захваченных позиций.

Отходить они точно не будут. Это 150 тысяч смертников. Если бы россияне отошли, нам бы удалось продвинуться на южном фронте в течение месяца. Но их придется уничтожать, на что уйдет 3 месяца.

Понимание того, что россияне будут оставаться умирать, вынудило наши власти и военное командование запросить у стран-партнеров дополнительное количество боевой техники. Сил у нас достаточно, однако нужны снаряды. Президент Зеленский отправился в европейский вояж, в результате которого нам согласовали помощь – нам передают средства для уничтожения этих 150 тысяч солдат. Война – это математика: чтобы сокрушить 150-тысячное войско, нужно 1,5 миллиарда снарядов. Союзники понимают потребности Украины и выполняют просьбы.

В сложившихся обстоятельствах наступление Украины затянется где-то до конца лета. Я имею в виду операции по зачистке Запорожского и Херсонского направлений и заход в Крым. Если бы Москва приняла решение вывести 150 тысяч своих военных, мы бы за месяц наступления подошли к Крыму и начали бы работать с полуостровом.

Зимой, когда эксперты прогнозировали наступление России, часто говорили о наличии у Москвы стратегического резерва численностью 150-200 тысяч. Россияне должны были бросить эти войска на поле боя, однако сейчас непонятно, как они задействованы. К тому же несколько дней назад Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы. Их, насколько я понимаю, могут отправить в Украину. Что сейчас с резервами, которые готовились к весне, и чем может быть опасен для Украины тот же призыв резервистов в РФ?

В сентябре-октябре прошлого года они набрали больше 300 тысяч человек и провели их обучение. Общее количество войск России в Украине увеличилось примерно до 350-400 тысяч солдат. На всей линии фронта – от Керчи до Валуек – около 400 тысяч человек. Еще 100 тысяч российских военных болтается по полигонам России и Беларуси.

Болтаются потому, что их нечем экипировать. Вся экипировка и военная техника пошла на оснащение 400 тысяч войск, которые сейчас на линии фронта. Поэтому 100 тысячам военных нечем стрелять. Люди у них есть, но я не сказал бы, что это резервы. Скорее, это силы для пополнения частей вооруженных сил РФ, которые при прорывах понесут большие потери. Их будут просто добрасывать в воинские части, которые отведут для доукомплектования. Эта группа войск нам никак не угрожает.

Кроме того, существуют подготовленные военные подразделения России, которые укомплектованы белорусской техникой. Из Беларуси идет эшелон под Ростов, войска отправляются на донецкий фронт. Грубо говоря, это батальонная тактическая группа – 500-600 человек плюс военная техника, около 60 вагонов в неделю.

Что касается мобилизации, к которой готовится Путин – это мероприятие, направленное на выполнение его прошлогоднего указа. В России решили увеличить номинальную численность ВС РФ за счет контрактников с 1 млн 150 тыс. до 1,5 млн человек. Они пытались призвать 350-400 тыс. человек, но никто и ни за какие коврижки никуда не пошел. И сейчас по указу Путина призовут так называемых партизан и просто отправят их на фронт.

Действительно, они могут собрать 400-500 тысяч человек и даже больше. Однако возникает вопрос, как их подготовить. Вот те 100 тысяч, которые болтаются, они не подготовлены. Это живое мясо никак не может угрожать украинской армии, пока не получит военную технику.

Россия испытывает дефицит военной техники. Москва пытается получить ее с помощью Китая. Напрямую Пекин не решится поставить свою технику России, однако есть и другие механизмы. В частности, все лидеры стран ОДКБ, которые присутствовали на 9 мая у Путина (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Беларуси – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян, - ред.), через несколько дней будут на ковре у Си Цзиньпина. Скорее всего, будут приниматься решения, как поставить китайскую военную технику странам ОДКБ в обмен на передачу странами блока своей старой советской техники армии России. Китайцы будут заламывать руки этим руководителям в обмен на сделку.

Вот так Китай может помочь России укомплектовать 400 тысяч человек. Их подготовят где-то ближе к осени, ко второму этапу нашего наступления. Мы к этому готовимся. Поездка наших руководителей в Европу четко указывает на такую подготовку Киева.

Британский генерал Ричард Ширрефф предположил, что Украине понадобится провести несколько контрнаступлений ВСУ для достижения своих целей в войне. Согласны ли вы с такой точкой зрения?

Однозначно, должно быть минимум два контрнаступления. Одним махом мы не выйдем на государственную границу.

Летнее и осеннее?

Да, летнее и осеннее контрнаступления. Летнее наступление предусматривает выход к Азовскому побережью и заход в Крым. Зачистку можно провести уже до конца года.

Осеннее предполагает отсечение Донбасса от России путем захода в Луганск и дальнейшего продвижения на Ростов и Таганрог. Меньше чем два наступления провести не получится.

Каждое наступление может быть разделено на свои этапы, которые связаны с прорывами. К примеру, в рамках летнего наступления сначала провести операцию по выходу на Азовское побережье, а потом сделать подзачистку Крыма.

Осеннее контрнаступление тоже можно разделить на свои этапы. Сначала выйти на Луганск, потом на Таганрог, следом – на Ростов. Все будет зависеть от решений военного командования. Можно продвинуться вдоль Северского Донца на Дон и выйти на Ростов. Или же проскочить вдоль украинско-российской границы на Новоазовск на Седово, минуя заход на территорию РФ. Это более сложный, но выполнимый маневр. И он также может быть разделен на несколько наступательных этапов.

Генерал прав – Украине понадобится провести минимум два контрнаступления.

Армии Украины, чтобы отрезать всю российскую логистику, в любом случае придется заходить в Россию?

Нет, не обязательно.

Первый вариант, который предполагает перемещение ВСУ на территорию России, осуществить проще. Дело в том, что для оптимального прикрытия войск при наступлении на разрезание фронта возникает проблема удержания фланга. Задача головной колонны – насыпать и продвигаться, а фланги надо как-то держать.

Чтобы удержать фланг, нужно идти вдоль рек. Северский Донец протекает мимо Луганска, переходит на территорию России и впадает в Дон. Дон, в свою очередь, впадает в Таганрогский залив Азовского моря. Для правильного выполнения боевой задачи следует идти вдоль Северского Донца до Дона и дальше вдоль него - так будет возможность прикрыться рекой от российских войск, а дальше уже с территории России уничтожать ее войска. Это самый оптимальный вариант.

Если решение о заходе на территорию России принято не будет, тогда нужно будет провести двухэтапную операцию. На первом этапе нужно из Луганска идти вдоль границы на юг к Новоазовску. На втором – зайти со стороны Волновахи, через Тельманово и выйти к Новоазовску на Седово. В таком случае все произойдет на территории Украины, но действовать будет сложно.

Все будет зависеть от принятия решения военным командованием. Если решат, что нужно заходить в Россию – пойдем, нет – тогда будем идти вдоль государственной границы.

Вы упомянули поездки президента Зеленского в страны Евросоюза. Визиты стали знаковыми, поскольку показали, что Европа будет поддерживать нас до конца. Насколько я понимаю, множество вооружений, таких как американские танки Abrams и британские дальнобойные беспилотники, будут поставлены только спустя несколько месяцев. О каких сроках окончания войны мы можем говорить в такой ситуации?

Европа будет поддерживать Украину до победы. Все наши партнеры делают ставку на победу Украины и разгром российской армии.

Зеленский поехал в Европу, чтобы договориться о военной помощи для проведения второго контрнаступления. Первое наступление уже идет, осталось решить определенные вопросы. Возможно, для прорывов не хватает лишь несколько эшелонов.

Президент съездил за помощью для наступления, в рамках которого ВСУ будут отсекать Донбасс от России. Для этого нужны боевые самолеты, танки Abrams и некоторые системы ПВО, которые подходят для выполнения наступательных задач. Чем чаще Зеленский будет навещать Европу и общаться с лидерами европейских стран, тем лучше будет для организации второго этапа нашего контрнаступления.

Нам очень важно получить боевые самолеты. Если будет хотя бы одна бригада, 40 самолетов, мы точно до конца этого года выйдем на государственную границу. Дальше, когда выйдем на границу, отсечем российскую армию от поставок, будем зачищать часть Крыма и часть Донбасса. Зачистка может произойти уже в следующем году.

До конца 2023-го мы можем уничтожить российские войска и выйти на государственную границу. Это будет первым этапом нашей победы. Реальная победа будет только после развала Российской империи.

Россия развалится в течение нескольких лет, до десятка. Раскол империи породит войны между государственными образованиями, которые возникнут на месте РФ. И волны этих войн будут докатываться до наших границ. Поэтому около 10 лет нам придется держать свою армию в боевом режиме вдоль госграницы.