Тактический успех ВСУ в Бахмуте: защитники Украины стабилизировали фланги - разведка Британии

Украинские атаки оттеснили российскую линию фронта. Это, вероятно, позволило восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения.

https://glavred.info/ukraine/takticheskiy-uspeh-vsu-v-bahmute-zashchitniki-ukrainy-stabilizirovali-flangi-razvedka-britanii-10470631.html Ссылка скопирована

ВСУ добились тактического успеха в Бахмуте / Коллаж: Главред, фото: фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 24-й ОМБр имени короля

Вооруженные силы Украины оттеснили российских оккупантов к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Это позволило восстановить линию снабжения. Об этом говорится в свежем отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании.

По данным разведки, наемники ЧВК "Вагнера" продолжают постепенно продвигаться в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического успеха, стабилизировав фланги.

Помимо продвижения к югу от города, украинские атаки оттеснили российскую линию фронта к северо-западу от города. Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506.

видео дня

"Украина сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец - Донбасс, превратив водный путь в преграду в составе глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр", - отметили в Минобороны Британии.

Ситуация в Бахмуте

Украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров. Об этом в эфире телемарафона 15 мая заявил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что бойцы армии Украины показали свою способность сражаться в очень сложных условиях и уничтожать врага. В Бахмуте удалось добиться частичного успеха в наступательных действиях в рамках военной операции по обороне города. В координации с командирами на местах приняты все необходимые решения и отработаны сценарии. Ситуация остается сложной, российские оккупанты подтягивают своих штурмовиков.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ продолжают контрнаступление. По его словам, продвижение украинских войск в Бахмуте, где идут жесткие бои, является вступлением к контрнаступательной военной операции Украины.

Другие новости: